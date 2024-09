- Veículo de transporte de dinheiro acidentado na auto-estrada A7.

Um caminhão fortemente armado para transporte de dinheiro saiu da rodovia A7 perto de Illertissen (no distrito de Neu-Ulm) e capotou. O motorista de 44 anos perdeu o controle em uma curva molhada, fazendo com que o veículo derrapasse e saísse da pista, indo parar de cabeça para baixo no meio do mato e das árvores.

Os três ocupantes conseguiram sair ilesos do veículo capotado. No entanto, o motorista saiu ileso, enquanto os dois passageiros sofreram ferimentos leves e moderados. Dado que o caminhão foi projetado para transportar grandes somas de dinheiro e objetos de valor, foram chamados reforços policiais para garantir a segurança do conteúdo restante no local. Infelizmente, a carga preciosa ficou presa dentro do veículo capotado.

A empresa de transporte enviou rapidamente um veículo blindado de reserva para recuperar os objetos de valor no local. As autoridades estão investigando o motorista por suposto comportamento imprudente.

As autoridades estão considerando o papel das condições climáticas no acidente, já que a curva molhada pode ter contribuído para a perda de controle do motorista. A investigação do incidente também envolve a verificação dos protocolos de manutenção e segurança das empresas de transporte e telecomunicações para garantir o cumprimento das regulamentações.

Leia também: