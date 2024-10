Vários profissionais consideram desnecessária a terapia em numerosas emergências mentais

Em numerosos problemas psicológicos, pesquisadores da NRW acreditam que não há necessidade de terapia, apesar dos médicos a terem prescrito. Isso decorre da escassez de instalações de tratamento, levando-os a sugerir conselhos valiosos em vez disso. Esta conclusão foi tirada por uma publicação científica de estudiosos da Universidade de Duisburg-Essen, de acordo com o anúncio da universidade. Parece que numerosas psicoterapias lidam com problemas que, após uma análise mais aprofundada, não são verdadeiras doenças.

A escassez de vagas para psicoterapia tem encorajado esses especialistas a defender uma ação imediata. Eles perceberam uma cultura de diagnóstico entre os terapeutas e uma percepção social em expansão de problemas psicológicos que pode levar a crises breves serem rotuladas como doenças psicológicas. O diagnóstico mais comum dentro das psicoterapias é referido como "desordem de ajustamento", que é uma reação significativa a um evento de vida anterior ou atual.

"Todo segundo casal enfrentará a perda do cônjuge", afirmou o co-autor Marcus Roth, psicólogo da Universidade de Duisburg-Essen. A maioria das pessoas também enfrentará a morte dos pais. Enquanto sentir luto e estresse, tais ocorrências são inerentes à vida e geralmente são superadas ou melhoram significativamente após aproximadamente 6 meses.

Espera de 20 semanas por uma vaga de terapia

"Se não abordarmos esse assunto agora, isso levará a uma discussão difícil quando os fundos se esgotarem devido à mudança demográfica", Roth destacou, considerando a escassez de vagas para psicoterapia e os longos tempos de espera. Em média, as pessoas na Alemanha esperam um período de 20 semanas, ou cerca de 5 meses, antes de agendar uma sessão de psicoterapia. Apesar do número de terapeutas ter quase dobrado de 2006 a 2021, a incidência de adultos com transtornos psicológicos não diminuiu.

Esses pesquisadores sugerem oferecer assistência de baixa barreira para adultos que lutam com problemas psicológicos que não requerem terapia. Tal ajuda pode incluir coaching, aconselhamento, grupos de autoajuda ou recursos on-line. "Devemos confiar no conceito de que a normalidade pode assumir várias formas, como atualmente discutimos sob o termo 'diversidade'", Roth explicou.

