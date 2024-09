Vários países da UE apoiam a diminuição das proteções ao lobo

Fazendeiros em setores de gado vivo em toda a UE enfrentam desafios devido ao aumento da população de lobos. Recentemente, os países da UE votaram por um status menos protetor para os lobos, o que pode permitir uma eliminação mais simples dos lobos. Esta decisão é apenas o primeiro passo para revisar a lei.

Fontes em Bruxelas relataram que países da UE, apoiados pela Alemanha, iniciaram a diluição das regulamentações de proteção aos lobos. A posição da administração alemã sobre a política de lobos mudou. Embora a decisão não tenha uma ligação legal imediata à UE, estão em andamento planos para rebaixar o status de proteção do lobo de 'estritamente protegido' para 'protegido'. Embora os detalhes ainda não estejam claros, isso pode tornar mais simples a caça aos lobos.

Agora se segue um processo mais longo, com a votação de hoje sendo o primeiro passo para reduzir o status de proteção. Se a decisão for aprovada no nível ministerial, a UE pode apresentar um pedido ao Comitê Permanente da Convenção de Berna para diminuir o status de proteção do lobo. A Convenção de Berna, um tratado internacional de proteção da vida selvagem e das plantas do Conselho da Europa, estabelecido em 1979, pode potencialmente apoiar essa mudança, se houver uma maioria favorável no Comitê Permanente. Em seguida, a Comissão Europeia pode propor uma modificação no status de proteção do lobo nas regulamentações da UE.

Debates emocionais na Alemanha

A decisão requer a aprovação dos países da UE e do Parlamento Europeu. O plano está aberto a ajustes. De acordo com fontes, a Alemanha está determinada a proteger apenas o status de proteção do lobo, não o de outros animais. Além disso, como sugerido pela Comissão Europeia, não haverá mudanças no status de outros animais. Do ponto de vista da Alemanha, a coexistência entre lobos e criação de gado é essencial. "Nosso objetivo é parar os ataques mortais e prevenir a morte cruel de nosso gado enquanto garantimos o futuro da criação de gado", disse Carina Konrad, vice-presidente do grupo parlamentar FDP no Bundestag alemão.

Enquanto a preservação da natureza requer regras claras e a possibilidade de caçar lobos, o governo alemão está respondendo a uma discussão acalorada. Recentemente, houve mais casos de lobos atacando ovelhas e gado, o que é um problema para a criação de gado, um objetivo fundamental da agricultura sustentável. As medidas para proteger rebanhos contra lobos estão provando cada vez mais ineficazes, como relatado. Em alguns casos, lobos até penetraram em estábulos. A 'remoção' - essencialmente, a morte de animais individuais - é um problema.

Os lobos quase foram extintos

Defensores da natureza recorrem a ações legais para proibir a caça aos lobos. Frustados fazendeiros de gado em regiões rurais como Brandenburg e Baixa Saxônia estão defendendo o controle da população, até criando 'zonas livres de lobos'. De acordo com a WWF, embora o lobo tenha sobrevivido nas partes leste e sul da Europa, foi exterminado na Europa ocidental e na Alemanha no meio do século 19. A oficina de lobos da Saxônia apontou que houve uma mudança na opinião pública na década de 1970 e 1980, e os lobos foram protegidos em vários países europeus.

O Ministério Federal do Meio Ambiente relatou que cerca de 1400 lobos foram detectados na Alemanha durante o ano de monitoramento de 2022/2023. A Agência Europeia do Meio Ambiente, uma organização guarda-chuva para grupos ambientais, estima que há aproximadamente 20.000 lobos na Europa. Enquanto a Associação dos Agricultores Alemães alertou para um aumento dos ataques de lobos a gado, a organização de lobby relatou mais de 4300 casos de gado morto, ferido ou desaparecido em 2022. Em 2018, esse número foi relatado como sendo cerca de metade. Como resultado, os pagamentos de compensação por esses danos aumentaram significativamente nestes anos.

