- Vários migrantes encontrados em carros na República Checa, deixando um passageiro morto

Em República Tcheca, autoridades encontram cerca de 30 migrantes espremidos na área de carga de um caminhão. Ao chegarem os primeiros responders, eles foram encontrados em más condições, com atualizações sendo compartilhadas na plataforma X em Praga. Apesar das medidas de socorro, um médico só pôde declarar a morte de uma mulher com cerca de 30 anos.

O caminhão, com placas de registro estrangeiro, foi parado na rodovia A8 (E55) com destino a Saxônia, próximo a Nova Ves, no distrito de Melnik, a cerca de 30 quilômetros ao norte de Praga. A rodovia foi momentaneamente fechada durante o incidente. As autoridades especulam que esses migrantes estavam apenas de passagem pela República Tcheca, com destino à Europa Ocidental. Sua origem inicial permaneceu um mistério.

De acordo com o Ministério do Interior em Praga, a República Tcheca deteve 13.898 indivíduos sem permissão de residência válida no ano passado. Isso marca uma queda significativa em relação aos números de 2022.

Primeiros responders na plataforma X, na República Tcheca

O caminhão foi parado na área de carregamento de um posto de descanso ao longo da rodovia A8 (E55). Após investigação adicional, descobriu-se que os migrantes haviam entrado no veículo em uma área de carregamento em outro local.

Leia também: