Vários indivíduos que ligam para o número 988 receberão assistência com base na sua localização atual, em vez da localização associada ao código da área do seu telefone.

O objetivo de introduzir o 988 é fornecer acesso 24 horas por dia a ajuda compassiva e não julgado para indivíduos que estão passando por uma crise de saúde mental ou abuso de substâncias. Esta mudança visa conectar os chamadores a instalações locais que podem oferecer detalhes sobre os serviços e recursos disponíveis em sua comunidade, melhorando assim a qualidade geral dos cuidados.

Como anunciado por Miriam E. Delphin-Rittmon, a secretária adjunta do HHS e chefe da Administração de Serviços de Saúde Mental e Abuso de Substâncias (SAMHSA), os chamadores do 988 agora serão direcionados para centros locais com base em sua localização física, em vez de seu código de área. Esta mudança começou com a Verizon e a T-Mobile na semana passada e é esperada para cobrir aproximadamente metade de todas as chamadas sem fio para o 988 uma vez totalmente implementada por essas duas empresas. A AT&T também iniciará o processo nos próximos meses.

Anteriormente, as chamadas para o 988 eram enviadas para um centro com base no código de área do chamador. Por exemplo, um residente de Los Angeles com um código de área de Nova York seria conectado a um centro de chamadas de crise em Nova York. Esta mudança, que será implementada pela Comissão Federal de Comunicações nos próximos meses, promete beneficiar os chamadores ao permitir que eles se conectem a recursos e especialistas locais em sua própria comunidade.

Em um comunicado, a presidente da FCC, Jessica Rosenworcel, enfatizou a importância dessas melhorias, afirmando "Em tempos de crise, cada minuto importa - especialmente quando se busca ajuda para si mesmo ou para um ente querido que precisa de apoio em saúde mental. Há uma verdadeira vantagem em se conectar com recursos disponíveis em sua própria vizinhança e falar com aqueles dentro de sua própria comunidade."

A Linha de Vida e Crise 988 fornece um serviço gratuito de apoio emocional para indivíduos que enfrentam crises de saúde mental e os conecta a instalações locais. Em operação 24 horas por dia, sete dias por semana, a linha consiste em mais de 200 centros de crise locais em todo o país.

Lançada em julho de 2022, a linha 988 substituiu a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e adotou um código de discagem mais simples. Dentro de dois anos de seu lançamento, a linha já atendeu mais de 10 milhões de chamadas, mensagens de texto e chats, de acordo com dados publicados pela SAMHSA.

A linha agora inclui serviços como linguagem de sinais americana e espanhol, além de uma linha de crise para veteranos e uma linha para jovens e adultos LGBTQ+.

Os EUA registraram uma taxa recorde de suicídios em 2022 à medida que o país continua a lutar contra uma crise crescente de saúde mental desencadeada pela pandemia de Covid-19.

Em março de 2023, a Aliança Nacional de Doenças Mentais e uma coalizão de mais de 40 organizações nacionais enviaram uma carta aos líderes da FCC e do HHS para defender melhorias na roteamento das chamadas do 988. Após isso, a presidente da FCC, Jessica Rosenworcel, apresentou uma notificação de proposta de regra à comissão inteira no dia seguinte.

A georroteamento difere da geolocalização por não fornecer uma localização exata para o chamador. Em vez disso, ele coleta e utiliza informações sobre a localização do chamador para ajudá-lo a alcançar o suporte local enquanto mantém a privacidade.

Como declarado por Rosenworcel, "Não haverá mais chamadas e mensagens do 988 sendo enviadas indevidamente para centros de crise a centenas de milhas de distância." Esta medida promete melhorar a eficiência e a eficácia do serviço da linha de vida, conectando indivíduos em necessidade com os recursos mais apropriados e próximos.

