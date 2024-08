Vários indivíduos perecem devido a um tufão no Japão.

Este ano, o tufão mais intenso, batizado de "Shanshan", está causando estragos no Japão com chuvas torrenciais e ventos fortes. Infelizmente, pelo menos quatro pessoas perderam a vida, e estão sendo feitas investigações sobre outra morte suspeita. Espera-se mais duas mortes e duas pessoas ainda não foram encontradas.

As autoridades relataram que oito pessoas sofreram ferimentos graves, enquanto outras 70 tiveram ferimentos leves. A maioria dos ferimentos foi atribuída a janelas quebradas devido à força do tufão. Após atingir a ilha meridional de Kyushu do Japão na quinta-feira, "Shanshan" trouxe ventos de até 252 quilômetros por hora, tornando-se o tufão mais forte no Japão este ano e um dos mais fortes da história recente. Os danos incluíram cerca de 200 edifícios comprometidos.

As autoridades locais emitiram o nível mais alto de alerta em várias regiões, pedindo a evacuação de mais de cinco milhões de habitantes. O número exato de residentes que atenderam a este pedido permaneceu incerto. Cerca de 250.000 lares ficaram sem energia. A Agência Meteorológica do Japão alertou para a possibilidade de deslizamentos de terra em Kyushu e na ilha principal de Honshu, o próximo destino projetado do tufão.

Durante a noite, várias estradas que levam a Kyushu foram completamente ou parcialmente bloqueadas, de acordo com notícias locais. Mais cedo no dia, muitos voos foram cancelados e os serviços de trem foram suspensos em algumas rotas.

A Comissão iniciou uma investigação sobre a integridade estrutural dos edifícios afetados pelo tufão "Shanshan", devido a preocupações com potenciais desabamentos. Após a devastação causada pelo tufão, a Comissão também sugeriu o fortalecimento dos preparativos para tempestades e protocolos de evacuação do Japão.

