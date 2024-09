Vários indivíduos detidos após o encontro fatal de uma mulher americana com a controversa cápsula da morte

Autoridades na região norte de Schaffhausen, que faz fronteira com a Alemanha, confirmaram o deployment de um contêiner chamado "Sarco" em uma área florestal dentro do município de Merishausen na segunda-feira.

Oficiais em Schaffhausen iniciaram investigações criminais contra várias pessoas sob acusações de auxílio ao suicídio, de acordo com um comunicado da polícia, sem fornecer informações sobre os detidos ou a vítima.

Um representante da The Last Resort, que desenvolveu o Sarco, afirmou que uma mulher americana de 64 anos, que lutava constantemente com um sistema imunológico enfraquecido, havia optado por esse método de pôr fim à sua vida. Entre os detidos estavam Florian Willet, o copresidente da The Last Resort, um jornalista holandês e dois outros habitantes suíços, segundo o representante. Willet foi a única outra pessoa presente no momento do falecimento da mulher, de acordo com suas contas.

Em um comunicado, a The Last Resort expressou a opinião de Willet sobre o evento como "pacífico, rápido e digno".

A mulher havia passado por avaliações psicológicas antes da auto-eliminação, anunciou o porta-voz da The Last Resort.

Procuradores em Schaffhausen se recusaram a divulgar detalhes ou confirmar a presença de quatro detidos.

O Sarco é elegante e aerodinâmico, funcionando através do lançamento de gás nitrogênio em seu interior, resultando em uma redução de níveis de oxigênio que se prova fatal. Foi concebido por Philip Nitschke, um médico australiano reconhecido por seu trabalho no campo do suicídio assistido desde os anos 1990.

As leis liberais da Suíça em relação ao suicídio assistido atraíram defensores dessa prática, com a The Last Resort afirmando que recebeu aprovação legal para o deployment do Sarco.

O Sarco tem atraído atenção significativa da mídia e debate entre reguladores e autoridades sobre a permissibilidade.

Na segunda-feira, Elisabeth Baume-Schneider, responsável pela saúde na Suíça, declarou que o Sarco não cumpre as disposições da lei de segurança de produtos e que o mau uso do nitrogênio não é justificável legalmente.

Apesar do interesse internacional e do debate, o Sarco enfrentou oposição de alguns países europeus. Por exemplo, as autoridades alemãs indicaram sua posição contra o uso de tais dispositivos na Europa.

Além disso, o dispositivo controverso desencadeou discussões no nível mundial, com várias organizações e governos expressando preocupações sobre a normalização do suicídio assistido.

