- Várias vítimas na área humanitária - Israel: ataque ao quartel-general do Hamas

Durante um ataque aéreo israelense em uma área humanitária designada em Gaza, cerca de 40 indivíduos perderam a vida e cerca de 60 ficaram feridos, segundo fontes palestinas. O exército israelense afirmou que a operação atingiu importantes terroristas do Hamas em um centro de comando oculto, negando o alto número de mortos.

Vídeos da cena revelaram um cratera considerável no solo e indivíduos cavando freneticamente na areia com as mãos nuas, procurando por mais vítimas. De acordo com a defesa civil da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, barracas que abrigavam pessoas deslocadas internamente foram atingidas. Israel havia aconselhado consistentemente os residentes da Faixa de Gaza a procurar abrigo na zona humanitária de Al-Muwasi.

O exército israelense afirmou que tomou diversas medidas antes do ataque para reduzir o risco de vítimas civis.

Israel: Centro de comando do Hamas foi o alvo

O porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, afirmou que a operação atingiu figuras proeminentes, como o chefe da unidade de forças aéreas do Hamas em Gaza e o chefe de um departamento especial do Hamas. Esses indivíduos estavam diretamente ligados à matança de 7 de outubro e haviam recentemente planejado atividades terroristas contra Israel.

No entanto, o Hamas negou a afirmação de Israel, alegando que não havia combatentes do Hamas na zona humanitária e rotulando a afirmação como uma "mentira descarada".

Em um incidente paralelo em julho, o exército israelense bombardeou uma estrutura cercada na zona humanitária localizada entre Khan Yunis e Al-Mawasi, que Israel afirmou ser uma base para terroristas do Hamas. O ataque teria resultado na morte de Mohammed Deif, o chefe militar do Hamas, e de Rafa Salama, o comandante da brigada de Khan Yunis do Hamas. De acordo com a autoridade de saúde controlada pelo Hamas, 90 indivíduos morreram no ataque aéreo.

Deif é considerado um dos arquitetos do ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2021, que resultou na morte de mais de 1.200 pessoas em Israel e em mais de 250 indivíduos levados como reféns para Gaza. Essa matança sem precedentes iniciou o conflito. Desde o início do conflito, o número de palestinos mortos em Gaza ultrapassou 41.000, de acordo com autoridades locais, sem diferenciação entre combatentes e civis, o que torna difícil verificar os dados.

Familiares de reféns: Condições inumanas para cativos

De acordo com estimativas israelenses, cerca de 101 indivíduos ainda são mantidos como reféns pelo Hamas, com o número de sobreviventes incerto. Os cativos estariam sofrendo condições inumanas, de acordo com suas famílias. O fórum das famílias dos cativos afirmou que uma investigação inicial sobre o destino de seis reféns recentemente mortos descobriu que os reféns mortos foram anteriormente confinados em túneis subterrâneos estreitos com suprimento de ar insuficiente. Eles estavam lutando contra desnutrição extrema e perda de peso, e exibiam "sinais evidentes de negligência física prolongada".

Os seis corpos foram encontrados em um túnel na área de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, há mais de uma semana e foram posteriormente transferidos para Israel. Os reféns teriam sido alvo e mortos por seus captores pouco antes de serem descobertos. O fórum defendeu um acordo imediato com o Hamas para sua libertação.

As negociações para assegurar sua libertação, envolvendo os EUA, Egito e Qatar, estão em um impasse prolongado há meses. Uma proposta de acordo em várias etapas também abrangeria o término do conflito, a retirada das forças militares israelenses da Faixa de Gaza e a libertação de milhares de prisioneiros palestinos das prisões israelenses.

Críticos acusam o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de atrapalhar tal acordo por meio de exigências excessivas. No entanto, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, argumentou que o Hamas permanece o principal obstáculo nas negociações. O oficial do Hamas, Isat al-Rishkeh, desmentiu as alegações de Kirby de que o Hamas havia apresentado novas demandas durante as negociações.

Avisos dos EUA sobre uma guerra maior entre Israel e Hezbollah

Ao mesmo tempo, a mídia israelense relatou avisos de um oficial do governo dos EUA não identificado sobre as possíveis consequências de uma guerra maior entre Israel e a milícia xiita do Líbano, Hezbollah. O custo seria significativo, ele alertou, com milhares, provavelmente dezenas de milhares, de mortos e destruição substancial. Além disso, tal guerra terminaria em um acordo semelhante às negociações em andamento.

Desde o início do conflito da Faixa de Gaza, houve quase diariamente confrontos militares entre o exército israelense e o Hezbollah. Ambos em Israel e no Líbano, indivíduos foram mortos e dezenas de milhares evacuaram a região de fronteira devido aos conflitos.

Em resposta às afirmações do exército israelense de que estava atacando terroristas do Hamas, fontes palestinas questionaram o alto número de mortos, afirmando que civis estavam entre as vítimas do ataque aéreo. A operação, realizada em uma área humanitária designada, resultou em numerous deaths and injuries, including those who were searching for survivors in the aftermath of the attack.

