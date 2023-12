Várias pessoas feridas num tiroteio num centro comercial da Florida, segundo a polícia

O centro comercial Paddock em Ocala foi evacuado e já não existe qualquer ameaça, informou a polícia numa publicação no Facebook.

As autoridades disseram que o suspeito fugiu do local.

A polícia não disse quantas pessoas ficaram feridas no incidente nem falou sobre a gravidade ou a natureza dos ferimentos.

"Por favor, evite a área enquanto a polícia investiga", disseram as autoridades no post do Facebook.

A CNN entrou em contacto com o Paddock Mall para obter comentários.

Esta é uma história em desenvolvimento e será actualizada.

Fonte: edition.cnn.com