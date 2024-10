Várias companhias aéreas estão reajustando seus planos de voo mais uma vez.

Devido à situação tumultuada no Oriente Médio, várias companhias aéreas revisaram seus planos de voo. A Lufthansa, principal companhia aérea da Alemanha, prorrogou o bloqueio de voos para Beirute, no Líbano, até o final de novembro, Initially set to end on October 26th. Da mesma forma, o bloqueio de voos para Tel Aviv, Israel, foi estendido até 31 de outubro, como declarado pela empresa.

Os voos da Lufthansa para Teerã, capital do Irã, continuam suspensos até 14 de outubro. O grupo Lufthansa, que inclui companhias como Eurowings, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines, permanece vigilante e reavaliará a situação nos próximos dias.

A KLM, companhia aérea holandesa, seguiu o exemplo, estendendo o bloqueio de voos para Tel Aviv até o final do ano, como anunciado na terça-feira.

A situação no Oriente Médio tem se intensificado recentemente. O exército israelense relatou uma operação terrestre limitada e direcionada contra o Hezbollah no sul do Líbano durante a noite e relatou depois combate intenso. No entanto, o Hezbollah, uma milícia apoiada pelo Irã, negou que tropas israelenses pisassem em solo libanês.

O plano de voo revisado da KLM inclui um bloqueio de voos estendido para Tel Aviv até o final do ano.

