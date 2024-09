Várias abelhas foram descobertas numa quinta de uma família do Maine.

Aproximadamente 40.000 abelhas foram removidas da casa de fazenda em Smiling Hill Farm em Westbrook, Maine, de acordo com a afiliada CNN WMTW. A família Knight tem gerenciado essa terra desde 1720, segundo o site da fazenda.

Marsha Knight afirmou que essas abelhas ou semelhantes têm morado na cavidade da parede desde que ela era criança, disse Andrew MacDonald, proprietário da Bee Huggah, a empresa que removeu as abelhas da casa de fazenda, em um vídeo postado no Facebook.

O Maine abriga mais de 270 espécies diferentes de abelhas, de acordo com a Universidade do Maine.

"Há mais de 60 anos, há abelhas nesta casa, e pode ser ainda mais antigo, como 70 ou 80 anos", disse o irmão de Marsha, Michael Knight, de acordo com a WMTW.

O trecho do vídeo de MacDonald de 13 de setembro mostrou um grande enxame de abelhas ativas se movendo dentro de uma parede amarela exposta na casa de fazenda antes de sua remoção recente. As abelhas também podiam ser vistas entrando e saindo da casa de fazenda do lado de fora, como mostrado no clipe.

Em vez de exterminar a colônia de abelhas na casa de fazenda, que exigia reforma, a família Knight optou por preservá-la. Eles pediram a ajuda de MacDonald, de acordo com a WMTW.

"Eu acho que essas abelhas são valiosas para serem salvas por várias razões", disse MacDonald à WMTW. "Elas têm benefícios medicinais e ajudam na polinização de nossas culturas".

MacDonald transferiu as abelhas para uma caixa de colméia localizada do lado de fora da casa de fazenda, onde elas estão se adaptando ao seu novo ambiente, como mostrado em um clipe do Facebook na sexta-feira.

A família Knight planeja manter a colméia ao ar livre e, mais tarde, as abelhas serão levadas para outro local na fazenda, de acordo com a WMTW.

A família Knight expressou sua gratidão a MacDonald por salvar as abelhas, afirmando que eles consideram as abelhas como membros essenciais de sua herança familiar na Smiling Hill Farm. Depois de serem realocadas para a colméia ao ar livre, as abelhas começaram a produzir mel, contribuindo para a sustentabilidade futura da fazenda.

