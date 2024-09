Vance reúne colaboradores para ensaios de debate rigorosos em preparação para o confronto iminente com Walz na próxima semana.

Esta preparação envolve analisar gravações de discursos anteriores do ex-governador e mergulhar em compilações de pesquisa sobre políticas, como revelado por um participante-chave das reuniões estratégicas de debate ao CNN.

Mais tarde na semana, uma simulação de debate está agendada, com o líder da maioria da Câmara, Tom Emmer, interpretando Walz, enquanto Monica Crowley, uma ex-funcionária sênior de assuntos públicos do Departamento do Tesouro de Trump, atuará como moderadora, de acordo com duas fontes confiáveis familiarizadas com o processo de planejamento.

Emmer, um congressista republicano do Minnesota com uma ligação de longa data com Walz, foi convidado pela equipe de Vance para ajudar na preparação para o debate do Senado de Ohio, como comunicado por fontes informadas. Ao longo do último mês, Emmer dedicou tempo a aperfeiçoar sua interpretação de Walz, concentrando-se em seus padrões de fala e estilo retórico. O New York Times foi o primeiro veículo de mídia a relatar a participação de Emmer na preparação para o debate de Vance.

Crowley, por outro lado, foi contratada pela equipe de Vance para criar um ambiente autêntico e profissional durante as sessões de debate simulado, como relatado por uma fonte a par dos detalhes da preparação. Antes de trabalhar na administração de Trump, Crowley contribuiu para a Fox News e, occasionalmente, substituiu Sean Hannity em seu programa noturno.

Vance tem colaborado de perto com seus principais conselheiros políticos e o proeminente conselheiro de Trump, Jason Miller, que liderou a preparação para o debate do ex-presidente, para se preparar para o debate de 1º de outubro. Essa colaboração ocorreu tanto pessoalmente na residência de Vance em Cincinnati quanto por meio de sessões do Zoom, com o objetivo principal de aperfeiçoar o entendimento de Vance do estilo e história política de Walz, bem como familiarizá-lo com as realizações legislativas de Walz durante seu mandato como congressista e governador do Minnesota.

O objetivo central para Vance permanece enfatizar as fraquezas de Walz, especialmente sua resposta aos distúrbios de Minneapolis em 2020 após a morte de George Floyd e suas políticas mais socialmente liberais, como a lei de 2023 que garantiu produtos menstruais gratuitos para estudantes de todos os níveis socioeconômicos e identidades de gênero.

Os frequentes ataques de Vance a Walz, como sua análise do serviço militar de Walz e sua classificação como um liberal disfarçado de moderado, também servirão como principais pontos de discussão no dia 1º de outubro, como afirmado pela fonte.

Vance passou a maior parte de seu tempo de preparação estudando Walz e menos tempo em antecipar críticas potenciais contra ele, com sua equipe argumentando que suas frequentes entrevistas com a mídia e eventos de campanha já o equiparam para abordar seu próprio histórico.

"Uma das vantagens de se envolver em encontros regulares com a mídia hostil é que você se torna excepcionalmente apto a lidar com críticas contra seu histórico", explicou o indivíduo diretamente envolvido na preparação ao CNN. "Temos grande confiança nas habilidades de JD para articular questões de política. O objetivo é nos concentrarmos em Walz e suas vulnerabilidades."

Os principais conselheiros de Trump, incluindo os gerentes de campanha Susie Wiles e Chris LaCivita, delegaram principalmente as responsabilidades de preparação para o debate à equipe imediata de Vance, exceto Miller.

Apesar de projetar confiança na preparação de Vance para o debate, sua equipe mantém que Walz é um oponente formidável.

"Estamos tratando Walz com a maior seriedade e, após revisar o material, esperamos que ele entregue um desempenho convincente como debatedor", concluiu a fonte.

Kit Maher, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

