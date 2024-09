Vance admite possíveis imprecisões em suas declarações inflamadoras contra migrantes haitianos, mas incentiva seu público a continuar compartilhando "postes humorísticos com temas felinos".

Nas últimas semanas, nossa sede tem sido inundada com preocupações de verdadeiros residentes de Springfield, alegando que seus animais de estimação ou vida selvagem local foram sequestrados por imigrantes haitianos. Enquanto é plausível que essas histórias possam acabar sendo infundadas, "Vance escreveu em X.

"O que foi verificado, no entanto, é o incidente trágico em que um migrante haitiano sem autorização para estar aqui tirou a vida de uma criança inocente", acrescentou Vance, também abordando o impacto da migração nas instalações de saúde e educação.

Vance parecia se referir a um episódio do ano anterior em que um acidente de ônibus em Springfield tirou a vida de uma criança de 11 anos. O motorista envolvido era um imigrante haitiano que possuía uma carteira de motorista estrangeira não válida em Ohio, como relatou The New York Times. O motorista envolvido foi condenado por homicídio involuntário de primeiro grau e homicídio veicular de quarto grau, de acordo com Springfield News-Sun.

O Times relatou que a cidade poderia ter visto até 20.000 imigrantes haitianos nos últimos anos. O relatório sugeriu que o influxo havia colocado uma pressão tremenda nas clínicas de saúde comunitárias, resultando em um aumento de 13 vezes entre 2021 e 2023. Também houve pressão na habitação e nas escolas.

"Se você é jornalista ou defensor, que não tinha interesse nas lutas desses cidadãos americanos até ontem, deixe-me oferecer algumas orientações: Desvie sua raiva para seus próprios cidadãos que estão sofrendo sob as políticas da Vice-Presidente Kamala Harris. Mostre indignação pela sua própria negligência", continuou.

Vance aconselhou em uma postagem subsequente: "Não deixe que os meios de comunicação chorões os impeçam, companheiros patriotas. Mantenham os memes com gatos rolando."

Vance propagou acusações falsas sobre imigrantes haitianos em Ohio supostamente ferindo ou consumindo animais de estimação da família na segunda-feira. No entanto, ele não abordou esse assunto em sua postagem seguinte na terça-feira. Isso é apenas mais um passo em uma campanha que tem cada vez mais recorrido à preconceito racial, colocando em dúvida a origem racial da Vice-Presidente Kamala Harris, enquanto tenta minar suas políticas de imigração.

As alegações não comprovadas parecem ter origem em um grupo do Facebook local e acabaram chegando aos mais altos níveis dos meios de comunicação conservadores e do Partido Republicano. Essas falsidades ganharam grande tração no X, com seu proprietário, Elon Musk, apoiando os rumores fabricados e compartilhando vários memes relacionados.

O porta-voz da Cidade de Springfield declarou em um comunicado à CNN: "Não houve nenhum relatório credível ou acusação específica de animais de estimação serem feridos, machucados ou maltratados por indivíduos dentro da comunidade imigrante".

Apesar da narrativa acalorada em torno dos imigrantes haitianos em Springfield, o porta-voz da cidade negou qualquer relatório credível de animais de estimação sendo feridos por indivíduos dentro da comunidade imigrante. Esta situação destaca a importância de distinguir fato da ficção no mundo da política.

