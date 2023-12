Destaques da história

Valentino Rossi é eliminado no caos italiano de MotoGP

Jorge Lorenzo vence o MotoGP italiano por apenas 0,019 segundos

Valentino Rossi, favorito do público, é forçado a retirar-se na oitava volta

Andrea Iannone junta-se a Lorenzo e Marquez no pódio

Embora a grande maioria do público de 100.000 pessoas estivesse a torcer por uma vitória de Valentino Rossi, não era o dia do italiano; Jorge Lorenzo conquistou a terceira vitória da temporada, aumentando a sua liderança no campeonato no território do "Doutor".

O triunfo de Lorenzo foi assegurado por apenas 0,019 segundos do rival Marc Marquez, que foi incapaz de impedir que o seu companheiro espanhol apanhasse o seu ritmo e o levasse ao posto.

O piloto da Ducati, Iannone, com um ponto a provar, lutou arduamente com o colega de equipa Andrea Dovizioso - acabando por ficar em terceiro e quebrando a velocidade mais rápida de sempre registada por uma moto de MotoGP no processo, uns impressionantes 354 km/h.

Um preâmbulo consequente

A preparação para a corrida foi digna de uma novela. Depois de Lorenzo ter anunciado que ia trocar a Yamaha pela Ducati na próxima época, o paddock estava à espera que o carrossel resultante parasse.

No evento, Maverick Viñales confirmou a sua esperada mudança da Suzuki para se tornar companheiro de equipa de Rossi.

Iannone, entretanto, vai dar lugar a Lorenzo na Ducati, substituindo Viñales na Suzuki.

As mudanças, anunciadas quando as motos estavam a ser retiradas dos camiões da equipa no circuito de Mugello, deram um toque especial a uma sessão de qualificação sem fôlego.

Até ao final, parecia que Viñales iria conseguir a pole, mas uma volta de Rossi empurrou o veterano para primeiro. As bancadas, que se encontravam repletas à volta desta pista idílica, irromperam em delírio de alegria.

O evento principal

No início, a corrida também parecia ter sido escrita pelo guionista pessoal de Rossi. Mas as coisas acabaram por ser diferentes e, como sempre, a inevitável mosca na sopa parecia ser Lorenzo.

A Yamaha do Campeão do Mundo partiu da segunda linha da grelha, chegando à primeira curva na liderança.

Viñales, pelo contrário, teve um arranque desastroso e acabou por cair para o 11º lugar depois de um problema com a eletrónica da sua moto.

Rossi, apoiado por uma multidão partidária, manteve o ritmo de Lorenzo - as duas motos atravessaram nuvens de fumo amarelo que emanavam dos fãs do favorito da casa.

Mas o fumo de um tipo diferente assinalou o fim da corrida do italiano.

Na oitava volta, começou a sair fumo da sua moto e, para desânimo da maioria dos presentes, Rossi tirou a sua Yamaha da pista.

Quando finalmente regressou às boxes, à boleia de uma scooter, entrou desanimado na garagem da equipa com a viseira em baixo.

O espetáculo continua

De volta à pista, Lorenzo estava a ser perseguido por outro némesis de Rossi, Marquez, da Honda.

A batalha entre os dois ibéricos foi seguida por uma luta igualmente intensa entre as duas Ducatis.

Mas Iannone lamentou a batalha de perda de tempo com o seu colega de equipa: "Passámos um pelo outro algumas vezes e perdemos um pouco de tempo; depois de o passar já não tinha qualquer hipótese de apanhar os dois da frente."

E Dovizioso, cuja sorte o tem abandonado repetidamente esta época, queixou-se de um problema doloroso na bomba do braço.

"A meio da corrida tive um problema com a bomba do braço direito e perdi muita da minha força," disse Dovizioso. "Isto obrigou-me a baixar o ritmo, mas acima de tudo fez-me cometer alguns erros."

A três voltas do final, Marquez atacou e liderou por pouco tempo.

Lorenzo ripostou, retomando o primeiro lugar, mas na última volta uma passagem ousada do mais jovem levou-o à liderança na última curva.

Por incrível que pareça, ainda faltava uma última reviravolta: Lorenzo apanhou a corrente de Marquez e bateu-o na linha de meta, com apenas 0,019 segundos a separar os dois.

Reação

"Fiz a melhor corrida que podia fazer hoje - tentei mesmo tudo." Marquez suspirou. "Corri vários riscos na tentativa de vencer, mas na reta final o Jorge passou-me para a frente. Agora temos de continuar a trabalhar na aceleração porque ainda nos falta um pouco nesse aspeto."

Um Lorenzo exausto falou da sua descrença em bater a Honda: "Tentei escapar, forçando muito nas mudanças de direção e usei muita energia e pensei que talvez não tivesse o suficiente para lutar com o Marc pela vitória," disse após a corrida.

"Talvez ele tenha poupado mais energia e estivesse mais potente no final, mas desta vez a minha sorte foi o motor. Hoje, se eu estivesse a lutar com Rossi ou Iannone, não teria ganho, foi uma batalha louca."

Embora claramente devastado por ter perdido devido a um problema mecânico, Rossi foi filosófico. "O lado positivo é que fui competitivo durante todo o fim de semana e estive forte," disse aos jornalistas. "Eu poderia ter lutado pela vitória."

A Catalunha é a próxima. Uma das pistas favoritas de Rossi, é também uma corrida em casa para Marquez. Espera-se mais fogo de artifício dentro e fora da pista.

Fonte: edition.cnn.com