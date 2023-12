Vai lançar um feitiço sobre si: A sequela do Disney+ "Hocus Pocus 2" é mágica

A decoração temática do Dia das Bruxas é compreensível, mas o Dia de Ação de Graças ainda está a meses de distância e a um passo do Natal, do Kwanzaa e do Hanukkah - parece tudo demasiado cedo.

No entanto, estou pronto para temperaturas mais frescas, por isso tenho uma desculpa para ficar em casa, enroscar-me no sofá e ver alguns dos novos conteúdos de streaming desta semana.

Três coisas para ver

Hocus Pocus 2

Por falar em Halloween: Quase 30 anos depois de Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker nos terem abençoado - ou será que nos deviam amaldiçoar? - com aquele que é considerado o filme oficial da época assustadora, o trio está de volta como as nossas bruxas favoritas numa sequela do clássico da Disney "Hocus Pocus".

O novo filme ressuscita as irmãs Sanderson e algumas das premissas do filme original - um trio de estudantes do liceu tem de tentar impedi-las de se vingarem (de novo) da cidade de Salem, depois de, por engano, terem libertado alguma magia negra e as terem trazido de volta à vida. Mas não se sentiria tentado a acender a Vela da Chama Negra para ouvir Midler cantar uma canção de espetáculo?

"Hocus Pocus 2" está agora a ser transmitido no Disney+.

'Loira'

Ana de Armas definitivamente tem a aparência de Marilyn Monroe.

A ex-Bond girl tem recebido ótimas críticas por seu papel principal no novo filme "Blonde", e como ela canaliza a bomba de Hollywood, cuja vida - e morte aos 36 anos em 1962 - foi controversa em quase todos os sentidos.

"Blonde" dramatiza a vida da trágica atriz, com uma narrativa pouco convencional (e também controversa) que procura descascar camadas e ir além do seu superestrelato para melhor descobrir a verdadeira Norma Jeane Mortenson.

Está a ser transmitido agora na Netflix.

Yvonne Orji: A Whole Me'

Se viu "Momma I Made It!" - o primeiro especial da HBO de Yvonne Orji - então provavelmente está a rir para si próprio com o título do seu segundo especial.

Em "A Whole Me", a estrela de "Insecure" está de volta com um segundo espetáculo de comédia que mistura stand-up e esquetes com guião, falando de tudo - incluindo a pandemia de Covid-19, encontros e relacionamentos - bem como apimentando algumas histórias hilariantes sobre os seus pais, que também desempenharam um papel central no seu primeiro especial.

O novo especial de Orji estreia hoje às 22h00 na HBO e será posteriormente transmitido na HBO Max (ambas pertencentes à empresa-mãe da CNN, a Warner Bros. Discovery).

Duas coisas para ouvir

Sem dúvida uma das maiores exportações musicais da Islândia, Björk está de volta com música nova.

"Fossora" é o seu décimo álbum, e ela explicou o tema ao Pitchfork como uma personificação do seu "período de fungos".

"É algo que vive no subsolo, mas não nas raízes das árvores", explicou ela sobre as metáforas de cogumelos que guiaram o novo álbum. "Um álbum de raízes de árvores seria bastante severo e estoico, mas os cogumelos são psicadélicos e aparecem em todo o lado".

"Fossora" já está disponível.

Sou obcecado pela Rita Wilson desde que ela fez o rap "Hip Hop Hooray" dos Naughty by Nature nos primeiros dias da pandemia.

E não esqueçamos, como tal atuação sugeriria, que ela é também uma cantora de sucesso. O seu último álbum, "Rita Wilson Now & Forever: Duets", inclui colaborações com grandes artistas, incluindo Keith Urban, Josh Groban, Willie Nelson, Elvis Costello e Leslie Odom Jr.

"Estas canções parecem ser o meu Grande Cancioneiro Americano, devido à sua composição e ao impacto que tiveram em mim", afirmou Wilson num comunicado. "Estava a olhar para estas canções e para a forma como podiam ser conversas entre duas pessoas. Gostei do facto de as letras poderem vir de dois pontos de vista, mesmo que tenham sido escritas principalmente para uma pessoa cantar."

O álbum também já está disponível.

Uma coisa para falar

Kelly Ripa está a contar tudo.

No seu novo livro, "Live Wire: Long-Winded Short Stories", ela fala sobre como as coisas eram difíceis às vezes com seu antigo co-apresentador "Live with Regis and Kelly", Regis Philbin.

Aqueles que adoraram o programa diurno, que decorreu de 2001 a 2011 na ABC, podem ficar surpreendidos com o início difícil que a dupla teve no início.

De acordo com Ripa, que partilhou pormenores dos seus desafios com a People, quando apareceu no início do seu trabalho de co-apresentadora com a sua equipa de cabeleireiro e maquilhagem, Philbin fez uma piada mordaz ao seu produtor, Michael Gelman: "Uh-oh, Gelman, tem uma comitiva".

"Senti-me horrível", recorda Ripa. "Provavelmente, ele estava a tentar ser engraçado, mas ao mesmo tempo pareceu-me uma brincadeira. Compreendo que provavelmente ele não queria um co-apresentador, mas a estação queria que eu fosse o co-apresentador e achei que não devia deixar passar essa oportunidade. Não acho que tenha sido justo para ele. Mas também não foi justo para mim".

Para mim, essa história ajudou a contextualizar a tensão de Ripa com seu co-apresentador "Live with Kelly and Michael" Michael Strahan, que deixou o programa em 2016 em meio às reclamações de Ripa de que ela foi a última a saber de sua decisão.

Afinal, tudo o que se ganha com dificuldade é suscetível de ser guardado com ciúmes.

Algo para saborear

Um tema comum que respeito nas celebridades é o facto de utilizarem as suas plataformas para um bem maior.

Foi por isso que fiquei entusiasmado ao saber (através da minha colega da CNN Marianne Garvey) que a rapper Megan Thee Stallion lançou o "Bad B*tches Have Bad Days Too", um sítio Web que oferece recursos para a saúde mental, entre outros.

Megan Thee Stallion atraiu o fascínio de muitos com a sua determinação em se formar na faculdade ao mesmo tempo que era uma artista que vendeu vários discos de platina, e o seu último projeto confirma ainda mais o quanto ela valoriza a educação.

Ao educar os seus fãs sobre autoajuda e auto-cuidado, a rapper é uma estrela ainda maior aos meus olhos.

Do que é que gostou no boletim informativo de hoje? O que é que nos escapou? Entre em [email protected] e diga olá!

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com