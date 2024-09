Vacinas essenciais para se familiarizar antes de viajar

Enquanto uma doença comum como uma leve intoxicação gastrointestinal é comum entre viajantes, há doenças muito mais sérias, até mesmo mortais, contra as quais os aventureiros devem se proteger.

O alarme global está aumentando devido à disseminação da mpox, uma afecção viral anteriormente conhecida como monkeypox, que originalmente levava à morte de 1 em 10 indivíduos infectados, mas agora afeta 3,3% das vítimas.

A Suécia registrou o primeiro caso fora do continente africano em agosto, da nova cepa mais virulenta de mpox, clado Ib, que desde então se espalhou para a Ásia, com casos confirmados na Tailândia e casos suspeitos no Paquistão e nas Filipinas.

Preocupação internacional

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o atual surto de mpox em mais de uma dúzia de países da África central como uma "emergência de saúde pública de preocupação internacional", o nível mais alto de alerta sob as regulamentações de saúde internacional.

Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) recomendam a vacinação com duas doses da vacina contra mpox Jynneos para indivíduos nos EUA com risco substancial de contrair o vírus.

Em termos de proteção contra picadas, os turistas são incentivados a usar repelente de insetos e usar camisas de manga comprida e calças compridas tratadas com permetrina ao ar livre - recomendações semelhantes para outras doenças transmitidas por mosquitos como malária ou febre dengue.

Ambas, dengue e malária, têm chamado a atenção recentemente, mas por motivos diferentes.

Anteriormente, não havia vacina contra dengue amplamente disponível para viajantes. No entanto, recentemente, o Qdenga foi introduzido no Reino Unido, na União Europeia e em alguns países não europeus, enquanto o Dengvaxia está disponível nos Estados Unidos.

No entanto, a dra. Nicky Longley, consultora em doenças infecciosas e medicina de viagem no Hospital para Doenças Tropicais (HTD) da Universidade College London Hospitals, acredita que a vacina Qdenga não é a cura milagrosa para viajantes.

"A vacina Qdenga reduz a chance de doença grave e morte se você pegar dengue pela segunda vez, mas se você não teve dengue antes, ela oferece pouca proteção e há um risco teórico de aumentar o risco de uma infecção grave", diz ela. Longley encoraja as pessoas que não foram infectadas pelo vírus a adiar a vacinação enquanto os trials ainda estão em andamento e, em vez disso, aderir às medidas contra picadas de mosquito - conselho que se aplica a indivíduos independentemente de seu status vacinal.

Um viajante que aprecia a introdução da nova vacina Qdenga é Chris Dwyer, um escritor de viagens com sede no Reino Unido. Ele contraiu dengue enquanto estava de férias na Malásia em 2014 e apresentou sintomas como dor nas articulações, fraqueza nas pernas, febre alta e temperatura crescente. Ele foi hospitalizado, precisou de fluidos através de uma veia e teve sua contagem de glóbulos brancos e fígado monitorados. Ele acabou se recuperando, mas a experiência foi assustadora. Dwyer reconhece que, tendo sido infectado com dengue antes, ele estaria em maior risco se pegasse novamente. "Estou realmente considerando me vacinar com Qdenga agora, já que visito a Ásia com frequência e sei o quanto seria perigoso ficar doente novamente", disse Dwyer.

Enquanto isso, notícias otimistas sobre a possível erradicação da malária em uma década têm gerado entusiasmo após a criação de uma vacina acessível contra a doença devastadora que anualmente mata cerca de 600.000 pessoas, a maioria crianças africanas com menos de 5 anos.

A malária é uma condição que se espalha quando uma mosquito anofelino feminino pica uma pessoa com malária e depois pica outra.

Risco de infecção

Quatorze meses atrás, crianças no Sudão do Sul e na Costa do Marfim receberam as primeiras doses da vacina, com outros países africanos previstos para autorizá-la.

É uma boa notícia para a África, o segundo continente mais populoso do mundo, mas a probabilidade de uma vacina contra malária para viajantes globais em um prazo semelhante é virtualmente inexistente, segundo Longley.

"Simplesmente não é uma vacina adequada para viajantes, pois requer boosters frequentes e exposição contínua e não oferece proteção completa", ela explica. Em vez disso, ela reduz o risco de morte em crianças e, quando uma população inteira é vacinada contra malária, a doença acabará por ser erradicada.

No entanto, ainda estamos muito longe de um mundo livre de malária, e qualquer pessoa que viaje para regiões afetadas (ela pode ocorrer nos EUA, embora os casos sejam relativamente raros) deve estar ciente de como fazê-lo de forma segura e responsável.

Da mesma forma, Anniina Sandberg, a finlandesa criadora da agência de viagens boutique Visit Natives, que explora regiões remotas da África há mais de duas décadas, é cautelosa.

Como uma viajante experiente, ela sabe qual medicamento antimalárico é mais eficaz para ela e sempre leva redes de mosquito enquanto viaja para a savana africana, não apenas pela sua proteção, mas também como um presente salva-vidas para as comunidades locais. No entanto, Sandberg uma vez ficou doente após uma viagem muitos anos atrás e deseja compartilhar sua experiência como uma história de advertência.

Apesar de ter visitado um hospital e recebido medicamentos contra a malária, a situação de Sandberg piorou dramaticamente com uma forte crise de disenteria. Após seu retorno ao hospital, os profissionais de saúde descobriram que ela não estava lidando apenas com malária, mas também com febre tifóide, uma doença bacteriana comum em áreas com saneamento precário e acesso limitado à água potável.

Vacinas contra a febre tifóide são amplamente disponíveis, com reforços recomendados a cada poucos anos.

A experiência assustadora de Sandberg não a impediu de embarcar em jornadas corajosas.

"Você pode ser muito cuidadoso, mas nunca vai eliminar completamente todos os riscos à saúde enquanto viaja, não importa o destino", diz Sandberg, que teve um susto envolvendo raiva alguns anos atrás.

Durante sua visita à comunidade Datoga, na Tanzânia, cujo modo de vida tradicional girava em torno da criação de ovelhas na savana, Sandberg notou um animal doente no rebanho.

"Não consegui determinar com certeza se tinha raiva ou outra coisa, mas estava claramente muito doente, e tomei medidas para evitá-lo", ela recorda.

No entanto, alguns dias depois, Sandberg percebeu que o animal doente estava a poucos pés dela, lambendo a bolha em seu pé ferido.

"Fiquei bastante nervosa", ela admite. "Entendi que precisava procurar atendimento médico imediatamente."

Dado seu local remoto, Sandberg teve que esperar até seu retorno a Helsinque, na Finlândia, alguns dias depois, para receber uma série de injeções pós-exposição contra a raiva.

Este tratamento é crucial em situações em que há chance de infecção, mesmo para quem já foi vacinado contra a raiva; a vacinação inicial proporciona mais tempo.

"Geralmente recomendamos iniciar o tratamento dentro de uma semana, mas obviamente, quanto antes, melhor", sugere Longley, da HTD.

O tempo até que a raiva se manifeste depende da localização da ferida infectada. Pode levar semanas ou até meses para o vírus alcançar o sistema nervoso e o cérebro. Uma vez que isso ocorra, não há cura.

O tratamento tardio da raiva resultou em pacientes decidindo buscar tratamento localmente em vez de voar de volta para casa, apenas para descobrir mais tarde que foram given uma vacina ineficaz.

Em locais desconhecidos, Longley alerta: "você não pode ter certeza se a vacina que está Receiving é genuína ou adequadamente armazenada".

A vacinação contra a raiva é "essencial", de acordo com Longley, "porque a raiva é bastante disseminada".

Despite popular belief, the virus isn't primarily a threat in Asia. It's present in over 150 countries across all continents, including Antarctica, other than that one.

"There are even parts of Europe and the Americas where it poses a significant risk," says Longley.

Tick-borne encephalitis (TBE), a human viral disease that can affect the central nervous system, is another risk people often underestimate.

"There are areas of central Europe that we definitely recommend vaccinating against, especially if you're planning on hiking or camping," says Longley.

"TBE isn't rabies at all, but like rabies, if you have TBE, there isn't a specific treatment for it, and although the vast majority of people recover, a small number become severely ill and may experience disability, with some fatalities."

The cost of vaccines, including those for TBE, can vary significantly between clinics.

It's worth researching for affordable vaccines, says Longley, but the quality of the health advice you acquire before your journey is far more important.

"The advice is actually more important than the vaccine you might think you need," concludes Longley.

Childhood vaccination is an incredibly effective public health approach to controlling and preventing diseases.

In the United States, several vaccines are recommended for children between birth and 10 years, such as hepatitis A, measles, Covid-19, mumps, and rubella. More, like tetanus and diphtheria, are suggested for adolescents. The CDC provides a comprehensive list, but it's also crucial to consult your doctor.

Adults should maintain a record of their vaccinations and when they require boosters. When planning a trip, it is recommended to check the CDC's destination pages for travel health information to ensure you have all the necessary and required vaccines for your destination and understand how to protect yourself from disease risks.

The World Health Organization (WHO) has also expressed concern over the increasing cases of travel-related monkeypox infections outside Africa, urging travelers to stay informed and take necessary precautions.

In light of the ongoing global spread of monkeypox, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends that eligible individuals receive the Jynneos mpox vaccine to help build immunity and reduce the risk of infection during travel.

