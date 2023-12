Utilizei uma análise de ADN para encontrar a minha família biológica, que me levou a atravessar 3 continentes

Em 1961, fui adotado à nascença na Califórnia. Ao longo dos anos, tenho procurado a minha família biológica de vez em quando, mas sempre fui impedido por registos selados e funcionários pouco informados. No entanto, na última década, os testes de ADN em casa e o fácil acesso online aos registos oficiais mudaram o jogo.

Cuspo em tubos de plástico (um para cada um dos dois grandes actores desta indústria nos Estados Unidos: 23andMe e Ancestry.com), deixei-os no correio e esperei, ansiosamente, pelos resultados. Quando o e-mail chegou, no início de 2022, fiquei estupefacta.

Depois de uma vida inteira acreditando que eu era um americano branco básico, descobri que isso era apenas metade da verdade. A minha mãe biológica tinha nascido no Iowa. Mas, afinal, o meu pai era norte-africano.

Entrei em contacto com pessoas com ADN anónimo através dos sistemas de mensagens da 23andMe e da Ancestry, mas ninguém respondeu. Seguiram-se semanas de pesquisa no site Ancestry.com e em várias bases de dados de registos públicos até conseguir identificar ambos os meus pais e encontrar informações de contacto de alguns dos seus familiares mais próximos.

Descobri que o meu pai biológico tinha nascido em meados da década de 1930 em Casablanca. Visões românticas de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman (ficcionalmente) a escaparem aos nazis vieram-me à cabeça.

Os registos mostram que ele emigrou para os Estados Unidos em 1959 e acabou em São Francisco. A minha mãe tinha sido criada em San Diego e também se mudou para São Francisco logo após o liceu. Mas porque é que ele tinha deixado Marrocos? O que é que a trouxe para São Francisco? Eu tinha de saber mais.

Depois de dias a imaginar o melhor e o pior, elaborei guiões sobre o que dizer a familiares geneticamente próximos que, muito provavelmente, nem faziam ideia da minha existência. Depois, com apreensão, entrei em contacto.

Para meu grande alívio, as famílias da minha mãe e do meu pai receberam-me de braços abertos - apesar do seu choque ao descobrirem que eu existia.

Soube rapidamente que os meus pais biológicos tinham morrido e fiquei profundamente desiludido por ter perdido para sempre a oportunidade de os conhecer. Será que as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse procurado mais cedo?

Mas fiquei muito contente por saber que todos os seus irmãos ainda estavam vivos.

A partir da minha nova família, fiz um esboço da história dos meus pais: Em lados opostos do mundo, ambos se tinham desentendido com pais difíceis e saíram de casa na primeira oportunidade. Ambos acabaram num dos lugares mais livres da Terra: São Francisco.

Ele trabalhava como instalador de pavimentos no bairro de North Beach, na cidade, e ela era empregada de mesa e dançarina. Imaginei-os a conhecerem-se enquanto ele instalava pavimentos num clube noturno onde ela trabalhava.

De acordo com todos os relatos, deve ter sido um caso muito breve. O meu pai estava a viver com uma namorada e a irmã da minha mãe diz que nunca ouviu a minha mãe falar do meu pai. Para além da irmã e da mãe, ninguém mais na sua família foi informado de que ela estava grávida. A família do meu pai diz ter 100% de certeza de que ele também nunca foi informado.

Houve outras grandes surpresas: Disseram-me que a minha mãe nunca mais teve outro filho - nem sequer um namorado sério - para o resto da vida. Do lado do meu pai, fiquei chocada ao saber que tinha um meio-irmão e uma meia-irmã e dezenas de primos em França e Marrocos.

Eles convidaram-me a visitá-los. Marquei uma viagem para conhecer a enorme e acolhedora família do meu pai.

Fui acolhido calorosamente

Em Paris, uma prima deu-me uma festa exuberante na sua solarenga casa nos subúrbios, onde fui calorosamente acolhida por todo o ramo francês da família. Deram-me dicas de especialistas, adaptadas aos meus interesses, sobre onde ir e o que ver fora dos circuitos habituais.

Por recomendação deles, passei uma tarde num enorme e belo parque urbano no leste de Paris, chamado Buttes-Chaumont. Jantei no equivalente francês de um restaurante da classe operária (um bouillon, nome do caldo) chamado Julien. Era a minha terceira vez em Paris, mas agora via-a com outros olhos, imaginando-me como uma espécie de filho honorário da cidade.

Marrocos era um mundo completamente diferente. Nunca tinha viajado para um país muçulmano ou para qualquer outro lugar fora da Europa ou das Américas. A experiência foi uma combinação estranha e mágica de aventura no estrangeiro e viagem de conforto, amparada por uma família que olhava por mim.

Passei os primeiros seis dias na cidade balnear de Dar Bouazza, a cerca de 45 minutos de Casablanca, onde a minha grande família marroquina possui um conjunto de casas de verão vizinhas, a poucos metros da praia. As casas foram construídas numa propriedade que o meu avô comprou há quase um século (quando se pensava que o terreno não tinha valor) como um lugar para fugir ao calor do verão de Casablanca.

O francês é a língua principal da família, e os meus tios e tias não falam inglês. Um primo mais novo estava normalmente disponível para traduzir, mas as conversas de grupo à mesa ou no terraço das traseiras eram sempre em francês, não me deixando qualquer possibilidade de participar. Resolvi aprender a falar francês até à minha próxima visita.

Apesar do fosso linguístico, acabei por conhecê-los a todos - o tio severo, as tias maternais, o primo brincalhão. E reconheci em mim próprio muitos dos seus traços de personalidade e peculiaridades - como são turbulentos, curiosos e manhosos.

Passei quase uma semana a saborear deliciosas e autênticas refeições marroquinas, como o tajine de borrego (assado a vapor com legumes dentro de um prato de cerâmica com o mesmo nome) e a pastilla (frango picante e desfiado ou ave de caça embrulhada em massa filo), cozinhados e servidos em terraços à beira-mar pelas pequenas equipas domésticas comuns nas casas marroquinas da classe média.

Explorar uma nova pátria

No entanto, eu queria ver mais da terra natal do meu pai, por isso parti numa excursão a Fez e Marraquexe organizada por uma prima e o marido, que por acaso são donos de uma empresa de viagens de luxo.

Aquelas duas cidades eram lindas e inspiradoras, estranhas mas estranhamente familiares. Vivi-as de uma forma única e muito pessoal, graças ao meu percurso de ADN: como filho de uma geração que se afastou da terra natal do seu pai.

Guias profissionais criaram excursões personalizadas de acordo com os meus interesses e com a cultura e história da minha família recém-descoberta - até uma visita ao mausoléu dos antepassados da minha família em Fez.

Vi as coisas que o meu pai poderia ter visto ao percorrer as coloridas medinas (mercados) das cidades, onde os guias me apresentaram aos lojistas com o meu novo nome de família. Vi mesquitas deslumbrantes e pontos de vista inesperados, como o maior templo judeu de Marraquexe, a Sinagoga Lazama. Vi artesãos a trabalhar, a fazer cerâmica, artigos de couro e tecidos, tal como se faz há séculos.

O ponto alto da visita foi uma viagem às antigas ruínas romanas de Volubilis, entre Fez e a capital marroquina, Rabat. A cidade foi abandonada por Roma por volta do século III e só foi escavada no início do século XX. Ver paredes, fundações e mosaicos bem preservados no local - algo que simplesmente não pode ser visto nas Américas - foi uma experiência soberba para uma fã de história como eu.

A visita terminou com uma caminhada nas montanhas do Alto Atlas para passar uma tarde com uma família local que me deu uma aula de culinária ao estilo berbere, ensinando-me a estufar borrego e legumes numa tagine tradicional marroquina.

O patriarca até me emprestou uma djellaba, uma túnica tradicional marroquina, para tirar uma fotografia, o que me pareceu estranho e estranhamente reconfortante - um resumo perfeito de toda a viagem.

Cuidado com o viajante de ADN

Fazer um teste de ADN em casa pode lançá-lo na sua própria grande aventura - intencional ou não.

O ex-correspondente da CNN Samuel Burke criou uma série de podcasts em parceria com a CNN Filipinas, "Suddenly Family", em torno das surpresas - agradáveis ou não - que podem resultar da análise do ADN.

"Os testes de ADN podem abrir uma caixa de Pandora de que ninguém na indústria do ADN fala", afirmou.

Burke disse que algumas pessoas só querem saber sobre as condições de saúde genéticas que podem ter. Muitas outras procuram apenas saber mais sobre a sua etnia, "até que ponto são irlandesas, judias ou nativas americanas". Mas, segundo ele, poucos se apercebem de que os serviços de testes os ligam a outras pessoas, por vezes de forma inesperada.

Quer não saiba nada sobre o seu passado familiar ou pense que sabe tudo, é provável que haja surpresas. Entre elas, Burke enumera a descoberta de que um dos pais foi infiel ou que se é produto de inseminação artificial. Ou pode descobrir que não é biologicamente aparentado com um dos seus pais.

Burke disse que estar preparado é fundamental para evitar algumas das armadilhas.

"Espere que você descubra algo inesperado". E diz que se suspeitar de algo mau, pode optar por não partilhar os seus resultados. Burke acrescentou que o melhor conselho que já ouviu ao fazer uma reportagem sobre ADN é "abrandar". Não se torne "obstinado a resolver os mistérios" e a partilhar os seus resultados o mais rapidamente possível.

Quer os seus testes de ADN tenham ou não resultados inesperados, podem inspirar algumas viagens fascinantes pelo país ou, como no meu caso, pelo mundo.

No entanto, o que aprendi na minha aventura é que a melhor parte - ainda mais do que os locais que visitamos - são as pessoas com quem nos relacionamos, a nossa nova família que é como nós, mas também muito diferente.

Esta história foi publicada pela primeira vez em janeiro de 2023 e republicada em dezembro de 2023.

