Usain Bolt e panquecas: O dia perfeito de Lexi Thompson

A americana tem nove vitórias no LPGA Tour e conquistou o seu primeiro grande título no Kraft Nabisco Championship de 2014, quando ainda era uma adolescente.

O Mission Hills Country Club, na Califórnia, foi também o cenário do momento mais difícil de Thompson no campo de golfe, quando a intervenção de um telespetador de olhos de águia lhe custou a vitória no ANA Inspiration deste ano de forma controversa.

LER: Dustin Johnson otimista quanto às hipóteses da Ryder Cup dos EUA

Isso não a impediu de vencer o Kingsmill Championship e o Indy Women in Tech Championship em 2017, tornando-se numa das jogadoras de golfe mais populares do planeta.

VER: O que faz o dia perfeito de Tiger Woods?

Terceira no ranking LPGA, Thompson acumulou mais de 7 milhões de dólares em ganhos na carreira, com os seus melhores dias ainda à sua frente.

LER: "A ronda mais estranha de sempre" ajuda a equipa dos EUA a manter a Solheim Cup

O programa Living Golf da CNN falou com a jogadora natural da Florida para saber como foi o seu dia perfeito...

LEIA: O que faz o dia perfeito de Ariya Jutanugarn?

Depanquecas e bacon ao pequeno-almoço a uma partida de golfe com Usain Bolt, descubra o que Thompson faria no vídeo acima.

Vídeo produzido por Patrick Sung Cuadrado, CNN

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com