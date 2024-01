'Unstable' liberta Rob Lowe numa comédia pai-filho pouco inspirada da Netflix

As origens da série resultaram do facto de o jovem Lowe ter gozado com o seu famoso pai através das redes sociais, o que levou os produtores (dos quais Rob Lowe é um deles) a procurarem uma montra para explorar essa dinâmica. O resultado, não muito original, coloca o Lowe mais velho no papel de Ellis Dragon, um rico empresário do sector da biotecnologia que passa de "excêntrico" a "descontrolado" após a morte da sua mulher.

Preocupada com o facto de o comportamento de Ellis poder pôr em risco a empresa, a direção da empresa - liderada pela abotoada directora financeira Anna (Sian Clifford) - recruta o filho, Jackson, para trabalhar para ele, na esperança de que a presença do miúdo lhe dê uma influência estabilizadora (daí o título). No entanto, Jackson partiu sozinho por uma razão, procurando escapar à grande sombra do pai.

Desenvolvida por Victor Fresco (um veterano argumentista de sitcoms cujos créditos incluem "Santa Clarita Diet" e "Andy Richter Controls the Universe"), uma vez ultrapassada a parte familiar da premissa, "Unstable" torna-se numa espécie de variação de "30 Rock", com muitos talentos estranhos que precisam de ser mimados para manter o sítio a funcionar.

A dinâmica inclui quase de imediato um triângulo romântico construído em torno de Jackson, que chama a atenção de duas trabalhadoras geniais do laboratório, Ruby (Emma Ferreira) e Luna (Rachel Marsh), a primeira aberta sobre o seu interesse por ele, a segunda escondendo-se timidamente atrás dos óculos e de um namorado de quem não gosta assim tanto.

Na verdade, há uma doçura, se bem que demasiado familiar, em torno destas situações, mas para além do gancho óbvio de permitir que Lowe liberte completamente o seu lado tolo (veja-se os filmes "Austin Powers"), a série entra em território de personagens de desenhos animados com os membros da direção que querem destronar Ellis e um terapeuta (Fred Armisen) que é sugado para a sua órbita estranha.

É certo que há algo a dizer sobre uma comédia que não aspira a muito mais do que ser engraçada, e enquanto John Owen Lowe (que anteriormente apareceu com o seu pai na série sem guião do A&E "The Lowe Files") se mantém firme em termos de risos, este não é o primeiro exemplo de uma produção de Hollywood motivada por subjacentes de "leve a sua criança para o trabalho".

"Unstable" não é mau, nesse contexto, mas o "un" que mais me vem à cabeça é "necessary".

"Unstable" estreia a 30 de março na Netflix.

Fonte: edition.cnn.com