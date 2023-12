Union Berlin pede desculpa por incidentes anti-semitas no jogo contra o Maccabi Haifa

Um grupo de adeptos alemães do Maccabi Haifa foi alvo de insultos anti-semitas durante o jogo disputado no Estádio Olímpico de Berlim, de acordo com um comunicado da Union Berlin publicado na sexta-feira.

"Este comportamento é vergonhoso e não o vamos tolerar. Pedimos desculpa às pessoas afectadas. Infelizmente, o antissemitismo ainda está presente na nossa sociedade e é por isso que também se manifesta no estádio", afirmou o presidente do clube, Dirk Zingler, no comunicado.

"No entanto, nunca iremos tolerar a discriminação nas nossas fileiras. É importante mantermo-nos vigilantes e trabalharmos incansavelmente contra ela".

Zingler afirmou que o clube apoiará as investigações policiais sobre o incidente.

Foi atirada cerveja ao grupo de adeptos do Maccabi Haifa, que também foi alvo de insultos anti-semitas e ameaças de violência, de acordo com um comunicado de imprensa do Fórum da Juventude da Sociedade Germano-Israelita.

Um adepto do Union Berlin terá alegadamente tentado queimar uma bandeira israelita.

Outros adeptos do Union Berlin intervieram e trocaram de lugar com os adeptos do Maccabi Haifa.

O Fórum da Juventude agradeceu a solidariedade desses adeptos e manifestou a sua satisfação com a reação rápida do clube.

A rede anti-discriminação FARE também publicou na sua conta do Twitter uma fotografia que mostrava um adepto do Union Berlin a fazer uma saudação nazi durante o jogo.

"Este homem fez saudações nazis aos adeptos do Maccabi e maltratou aqueles que o chamaram", lê-se no tweet.

O Maccabi Haifa não comentou os incidentes, agradecendo a hospitalidade dos seus adversários num tweet.

A CNN contactou o Maccabi Haifa, a UEFA e a polícia de Berlim para comentar o assunto.

O jogo, que a equipa alemã venceu por 3-0, foi um caso simbólico, marcando a primeira vez que uma equipa israelita competiu no estádio olímpico, que foi construído para os Jogos Olímpicos de 1936 durante a era nazi.

O Union Berlin joga normalmente os seus jogos em casa no Stadion an der Alten Försterei.

No entanto, o terreno não cumpre os requisitos para os jogos das competições europeias da UEFA, pelo que o jogo foi disputado no Estádio Olímpico.

O número de incidentes anti-semitas na Alemanha tem vindo a aumentar de forma constante nos últimos anos, informou a Deutsche Welle em fevereiro.

Nos 12 meses até ao final de janeiro de 2021, registaram-se pelo menos 2 275 crimes anti-semitas, dos quais cerca de 55 foram violentos.

Fonte: edition.cnn.com