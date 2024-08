- Unidade não expressa de dois anos atrás

Está um casamento à vista para Yolanda Hadid (60) e Joseph Jingoli? Yolanda Hadid, conhecida de "Real Housewives of Beverly Hills", e seu parceiro estão juntos desde 2017 e noivos há dois anos. A atriz anunciou essa notícia em 29 de agosto à publicação americana "People". O pedido de casamento ocorreu em 2022 durante uma viagem ao seu país natal, os Países Baixos.

Havia rumores de um noivado havia algum tempo antes da confirmação. Hadid se referiu a Jingoli como seu noivo na mais recente edição da revista de arquitetura "Architectural Digest". O casal ainda não revelou mais informações sobre o noivado.

Isso seria o terceiro casamento de Hadid

Antes de se juntar a Joseph Jingoli, Yolanda Hadid já havia se casado duas vezes. Em 1994, ela se casou com o magnata imobiliário Mohamed Hadid (75), com quem teve três filhos: as filhas Gigi (29) e Bella Hadid (27), ambas modelos de renome internacional, e o filho Anwar (25). O casal se separou em 2000. Em 2009, ela se casou com o produtor musical canadense David Foster (74), mas esse casamento também chegou ao fim em 2017.

Após a separação de Foster, Hadid declarou que estava "pronto para os homens" e comprou uma fazenda. Ironicamente, foi nessa fazenda que ela conheceu seu futuro parceiro. "Eu realmente comecei a me concentrar. Criei uma espiral de amor e anotei o que eu queria em um homem, e então, surpreendentemente, uma campainha tocou na porteira da fazenda", ela revelou ao "People Now" em 2018.

O casamento iminente, se ocorrer, marcaria o terceiro casamento de Yolanda Hadid. Mantendo seu relacionamento, Yolanda e Joseph discutiram a possibilidade de adotar crianças juntos, demonstrando seu compromisso um com o outro e com uma possível família futura.

