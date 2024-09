UniCredit rejeita tentativa de aquisição hostil

Quando o Unicredit aumenta significativamente suas ações na Commerzbank, há apreensão de que o banco substancial possa engolir o alemão. O líder do Unicredit agora declara que não apresentará uma oferta pública de aquisição a menos que convidado.

O CEO do Unicredit, Jean Pierre Mustier, rejeitou a ideia de uma oferta direta de aquisição para a Commerzbank. Tal movimento seria excessivamente agressivo, como declarou em uma entrevista ao jornal italiano "Il Messaggero", que já foi publicada. Eles não têm pressa em aumentar sua participação na Commerzbank além dos atuais 9%.

O governo alemão deu ações da Commerzbank ao Unicredit porque acredita que o banco italiano é um investidor confiável e adequado. Eles adquirirão as ações restantes da Commerzbank do governo alemão, se este optar por vender e se o Unicredit for bem-vindo.

Em uma entrevista ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), Mustier também mencionou a possibilidade de vender suas ações da Commerzbank. O Unicredit vem mantendo conversas ao longo do ano com várias partes interessadas, incluindo o governo alemão. "Se nos sentíssemos indesejados - seja essa a situação hoje ou não - não teríamos seguido essa estratégia. Porque nessas transações, as partes principais devem concordar", disse o chefe do banco. O governo alemão estava ciente do interesse do Unicredit na Commerzbank. "Temos comunicado nosso interesse na Commerzbank ao governo alemão e a várias outras partes há 2 a 3 anos."

Berlim decide subitamente pausar

Ele espera um diálogo construtivo com a gestão da Commerzbank e o governo alemão em um momento adequado. Em um leilão recente, uma participação de 4,5% na Commerzbank foi adquirida exclusivamente pelo Unicredit, enquanto outra participação de 4,5% foi obtida no mercado. A Commerzbank respondeu cautelosamente aos avanços do Unicredit e pediu ao governo que mantenha sua participação de 12% no banco. A Commerzbank prefere mais tranquilidade. Na semana que vem, ela planeja revisar suas opções em uma reunião estratégica.

O governo alemão anunciou sua intenção de avaliar a nova situação. A agência de notícias Reuters relatou recentemente que, embora a decisão de reduzir gradualmente a participação do governo ainda esteja em vigor, a aparição repentina dos italianos alterou a situação, de modo que não há vendas previstas no momento. Eles vão observar e esperar. Fontes informadas à Reuters revelaram que o governo italiano prevê resultados positivos de uma fusão entre o Unicredit e a Commerzbank, desde que a sede permaneça na Itália. Os milaneses pretendem solicitar autorização aos órgãos supervisores para adquirir até 30% da Commerzbank, de acordo com outras fontes.

Uma abordagem anterior à Commerzbank durante o mandato de Mustier como CEO do Unicredit encontrou resistência na Itália. A principal razão foi a proposta de uma holding na Alemanha. Fusions transfronteiriças já foram criticadas no passado em Roma, já que os bancos italianos detêm influência significativa no financiamento da notável dívida do país.

Mustier disse ao FAZ que poderia aumentar sua participação, mantê-la no nível atual ou vendê-la. Uma retirada não era sua preferência. "No momento, somos simplesmente um investidor financeiro na Commerzbank. Poderíamos vender nossa participação e realizar um lucro significativo, já que o preço da ação da Commerzbank vem aumentando continuamente." Ele defendeu mais competição no mercado bancário alemão, afirmando que "outro banco poderoso e lucrativo poderia contribuir para alcançá-la".

A Commerzbank e o HVB, com sede em Munique e atualmente parte do Unicredit, fariam bons parceiros, segundo ele, citando reações favoráveis de empresas, especialmente do setor médio. Mustier verificou que o governo alemão estava ciente de seu interesse, tendo expressado isso repetidamente no passado. Seu banco não era indesejado no último leilão.

De acordo com Mustier, o governo teria preferido vários investidores. No entanto, ele insistiu que isso não era uma tentativa disfarçada com intenções hostis. Uma participação de 9% é significativa, mas não majoritária. "Podíamos ter feito uma oferta de aquisição total, mas escolhemos não fazer isso."

