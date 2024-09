UniCredit adquire uma participação significativa de 4,5% no Commerzbank

16 anos após a entrada na crise financeira, o estado está gradualmente se desfazendo da Commerzbank, começando com a venda para um gigante italiano do setor bancário.

Unicredit, um gigante bancário italiano, é o comprador, segundo a Autoridade Federal de Supervisão Financeira. Eles adquiriram a totalidade da participação de 4,49% na primeira oferta de ações da Commerzbank por 13,20 euros por ação, totalizando 702 milhões de euros. Na terça-feira, as ações da Commerzbank fecharam a 12,60 euros.

Como resultado dessa venda, a participação do estado na Commerzbank cai de aproximadamente 16,5% para 12%. O governo alemão forneceu à instituição uma ajuda de capital de 18,2 bilhões de euros para ajudar em sua sobrevivência durante a crise financeira de 2008-2009. Esta venda envolve a alienação de mais de 53 milhões de ações, reduzindo assim a participação do governo para 12%.

Na semana passada, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira anunciou seus planos de vender sua participação na Commerzbank em etapas. Eve Grunwald, CEO da autoridade, afirmou que "com essa primeira venda parcial da participação, inicia-se a estabilização bem-sucedida do banco e a saída do governo".

No preço atual de mercado, a participação remanescente do estado no banco é avaliada em cerca de 2,5 bilhões de euros. As ações custaram cerca de cinco bilhões de euros na época da aquisição. Para obter lucro, seria necessário um preço da ação de cerca de 26 euros - as ações da Commerzbank estavam recentemente sendo negociadas em torno de 13 euros. Ao contrário do resgate da Lufthansa durante a pandemia do coronavírus, onde o estado lucrou mais de 700 milhões de euros com a venda de sua participação, o contribuinte pode incorrer em prejuízos no caso da Commerzbank.

Os fundos obtidos com a venda de ações da Commerzbank irão para o Fundo de Estabilização do Mercado Financeiro, que também foi utilizado para ajudar outras instituições durante a crise financeira. De acordo com a Autoridade Federal de Supervisão Financeira, esse fundo tinha um déficit de aproximadamente 21,6 bilhões de euros no final de 2023.

