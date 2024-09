- União que defende a redução das remoções em Berlim

No primeiro semestre de 2024, Berlim testemunhou uma queda no número de expulsões de residentes não autorizados em comparação ao mesmo período de 2023. A filial de Berlim da União da Polícia (GdP) revelou um total de 516 expulsões, das quais 395 foram executadas após solicitações da Autoridade Estatal de Imigração (LEA). Em contraste, 635 expulsões ocorreram durante os primeiros seis meses de 2023 após 487 apreensões bem-sucedidas.

A união atribui essa redução quase de 19% ao Campeonato Europeu de Futebol da UEFA, que desviou recursos policiais. O número mais baixo de expulsões, 17, foi registrado em junho, e 130 em maio.

No entanto, a união expressa insatisfação com esses números. Revela que apenas 10 pessoas foram deportadas em um voo fretado para a Geórgia de Leipzig/Halle na noite de terça-feira, apesar dos planos de deportar 35. Dos 330 planejados para a Moldávia por fretamento na semana passada, apenas 42 foram executados.

A LEA teria exigido mais apreensões de residentes não autorizados. "Devemos reconhecer que um número substancial de expulsões planejadas ainda falha porque nossos colegas não conseguem localizar as pessoas em seus locais conhecidos", afirmou Weh. Relata-se que os indivíduos afetados são notificados por meio de canais de mídia social.

Weh criticou os políticos pela "superficialidade" e defendeu um sistema de vigilância obrigatório para rastrear a presença e ausência de refugiados em abrigos. Também propôs a participação de operadores de abrigos em procedimentos de deportação e a criação de um centro de detenção para deportados com espaço e pessoal adequado no aeroporto BER de Berlim.

Atualmente, 16.209 residentes não autorizados são identificados em Berlim, de acordo com a LEA. No entanto, a maioria desses indivíduos é tolerada, com 13.838 pessoas sendo toleradas, de acordo com a Administração do Interior do Senado de Berlim.

Dois criminosos condenados de Berlim foram deportados para o Afeganistão no final de agosto, marcando o primeiro voo de deportação desde a tomada de poder pelos talibãs. No total, 28 criminosos afegãos condenados estavam no avião, que partiu de vários estados federais.

O governo federal, os estados federais e a União, o principal partido de oposição, estão atualmente discutindo medidas na política de asilo. Após o ataque suspeito motivado por islamistas em Solingen, o governo federal apresentou um "pacote de segurança" contendo medidas de política migratória.

A queda nas expulsões pode ter um impacto positivo no PIB de Berlim, já que operações policiais reduzidas poderiam libertar recursos para outras iniciativas econômicas. Apesar da redução de 19%, a LEA ainda luta para executar um número significativo de expulsões planejadas devido à tarefa desafiadora de localizar residentes não autorizados em seus locais conhecidos.

