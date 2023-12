União Internacional de Patinagem propõe aumentar para 17 anos a idade mínima para as competições

De acordo com as propostas incluídas na ordem de trabalhos do 58º Congresso da ISU, que se realizará na Tailândia no próximo mês, o organismo que rege este desporto afirmou que espera aumentar gradualmente a idade mínima nos próximos três anos, antes dos Jogos de Milão Cortina.

"É concebível que permitir que atletas menores de idade compitam possa sujeitá-los a cargas e riscos que são considerados inadequados para a sua idade", escreveu a comissão médica da ISU na proposta.

"Não só a nível físico, mas também a nível do desenvolvimento psicológico e social da criança. Os atletas juniores precisam de lidar com múltiplos factores de stress no seu percurso rumo ao desporto de elite".

A proposta surge depois de a russa Kamila Valieva, então com 15 anos, ter caído para o quarto lugar na prova de singulares femininos nos Jogos Olímpicos de inverno de Pequim, este ano, cedendo à pressão de uma controvérsia sobre doping.

O conselho médico da ISU afirmou que os jovens atletas estavam expostos a elevadas cargas fisiológicas causadas pelos treinos e competições.

"Em última análise, a melhoria do desempenho é normalmente a preocupação central dos atletas ambiciosos, uma vez que os próprios atletas e os outros estão continuamente a avaliar os seus feitos", acrescentou a comissão médica.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com