União Berlim se envolve em ridículo lúdico da Ponte de Dresden

A linha defensiva do Union Berlin mostrou uma estabilidade notável durante o jogo contra o RB Leipzig em Leipzig. Este desempenho defensivo deixou o time de mídia social do Union encantado, que fez uma piada leve sobre as pontes de Dresden. O trabalho de demolição na Ponte Carol em Dresden deve ser concluído em breve.

O time de relações públicas do Union Berlin causou algum alvoroço com um comentário aparentemente humorístico sobre as pontes de Dresden em sua plataforma de mídia social durante o primeiro tempo do jogo contra o RB Leipzig. "Meia hora dentro, defensivamente mais estável do que qualquer ponte saxã. Continue assim, rapazes!", escreveu um funcionário do clube.

No entanto, levou quase duas horas para eles perceberem que seu comentário pode ter ultrapassado um limite, dado o colapso da Ponte Carol de Dresden havia apenas dois dias antes. O Union se desculpou rapidamente com as pessoas de Dresden e a cidade, explicando que "se deixou levar pelo calor do momento".

O forte defesa do Union Berlin foi particularmente evidente durante o jogo contra Leipzig, já que o último não conseguiu marcar mesmo de um pênalti: Despite dominating the game, Leipzig could only manage a 0:0 draw against Union, meaning their club record of three consecutive wins remained intact. Na frente de 47,800 torcedores, Lois Openda perdeu um pênalti no 74º minuto - a única emoção real no jogo da Bundesliga um tanto monótono. Antes da controvérsia na mídia social, a atenção estava inicialmente nos ausentes. Leipzig estava sem o treinador Marco Rose, que estava cumprindo suspensão por cartão amarelo-vermelho do jogo do Leverkusen. Rose ainda estava no campo com seus jogadores durante o aquecimento, mas passou a responsabilidade para o assistente Alexander Zickler trinta minutos antes do pontapé inicial.

Infelizmente, na madrugada de quarta-feira, uma parte da Ponte Carol, que cruza o Elba, desabou em Dresden. Felizmente, não houve feridos. Na sexta-feira, outra seção desabou durante o trabalho de demolição. O trabalho de demolição e limpeza deveria estar concluído no lado da Cidade Nova até a noite, como anunciou o porta-voz do corpo de bombeiros, Michael Klahre, ao meio-dia. Isso estaria em tempo para o nível esperado de água de quatro metros no Elba em Dresden na manhã de domingo, que acionaria o estágio de alarme 1, de acordo com o chefe da divisão de meio ambiente de Dresden, René Herold. O nível de água normal é de cerca de dois metros.

