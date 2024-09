Uma vez mais, foram registadas transgressões do espaço aéreo na Letónia.

Na Letônia, houve outro violação do espaço aéreo, desta vez devido a uma entidade aérea desconhecida. De acordo com o exército do estado balto da UE e da NATO, essa entidade desconhecida, sem detalhes específicos, pareceu emergir da vizinha Bielorrússia e cruzar a região oriental da fronteira de Kraslava.

Em resposta, as unidades de patrulha aérea da NATO, estacionadas na base de apoio de Lielvarde, foram despachadas para monitorar o espaço aéreo. Infelizmente, elas não conseguiram avistar nenhum objeto suspeito dentro do espaço aéreo letão, segundo o Ministério da Defesa em Riga.

As autoridades letãs instaram os civis a relatar prontamente qualquer objeto aéreo ou atividade de fronteira incomuns. Com uma situação semelhante à de seus vizinhos, Estônia e Lituânia, a Letônia não possui seus próprios caças. Em vez disso, os aliados da NATO têm coberto o espaço aéreo báltico em turnos desde 2004. Atualmente, essa tarefa também é realizada pelas Forças Armadas alemãs, quedeployaram vários Eurofighters em Lielvarde.

Após o fracasso das unidades de patrulha aérea da NATO em localizar o avião misterioso, as Forças Armadas alemãs aumentaram sua vigilância com seus Eurofighters baseados em Lielvarde. Apesar da vigilância reforçada, não há registro confirmado do avião não identificado dentro do espaço aéreo letão.

