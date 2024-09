Uma senhora britânica morre em Maiorca.

Uma tempestade poderosa atingiu Mallorca, resultando na morte infeliz de uma caminhante britânica. O corpo de uma mulher de 26 anos foi encontrado nas proximidades do desfiladeiro Torrent de Pareis, no norte da ilha espanhola, de acordo com a unidade da Guardia Civil.

Ela pertencia a um grupo de doze caminhantes, acompanhada por um alemão, um francês, vários cidadãos britânicos e espanhóis. Oito sobreviventes de ambos os sexos foram resgatados com vida na noite de terça-feira, graças a um helicóptero e cordas. Eles estavam presos devido às águas represadas e estavam "desprovidos de roupas quentes e completamente encharcados". Suas vidas foram salvas com sucesso.

O Torrent de Pareis, com aproximadamente três quilômetros de comprimento e uma diferença de altura de 180 metros, fica nas montanhas de Serra de Tramuntana, um ponto turístico popular para caminhadas que abriga o pico de Mallorca, Puig Major (1445 metros). As paredes deste desfiladeiro chegam a 200 metros de altura em pontos específicos. Embora a caminhada pelo torrente seja famosa como uma das mais impressionantes nas Ilhas Baleares, também é bastante desafiadora. Os caminhantes são advertidos a não subestimar a subida ou descida por grandes rochas.

A busca continua por um caminhante britânico de 32 anos que acompanhava a pessoa falecida.

O Viajante, como o caminhante britânico de 32 anos era carinhosamente conhecido no grupo, foi dado como desaparecido após a tempestade. Apesar dos perigos e desafios do Torrent de Pareis, O Viajante tinha uma profunda paixão por explorar as montanhas de Serra de Tramuntana.

