Durante o crepúsculo, ao longo da rodovia A3 - Uma repetição leva a um acidente fatal envolvendo uma mulher condutora e um bloco de concreto.

Um novo julgamento foi iniciado no Tribunal Regional de Colônia, envolvendo um incidente fatal envolvendo um motorista e um bloco de concreto caído. A vítima, uma mulher de 66 anos, infelizmente perdeu a vida quando seu pequeno veículo ficou preso sob uma barreira acústica de um tonelada na A3 em novembro de 2020. De acordo com a acusação, más práticas de construção levaram ao incidente.

O julgamento foi obrigado a recomeçar na segunda-feira, após um recurso bem-sucedido de um advogado de defesa contra a liberação do membro original do júri. O Tribunal Regional Superior de Colônia subsequentemente ordenou um novo julgamento com novos membros do júri. O caso foi inicialmente julgado em meados de agosto, levando a esse processo retomado.

Potencial Culpa

Três engenheiros civis estão sendo julgados. O de 62 anos, que atuou como gerente de projeto da empresa de construção responsável durante a expansão de oito faixas da A3 em Colônia entre 2006 e 2008, é acusado de homicídio por negligência com intenção de colocar em perigo. Dois ex-funcionários do departamento da Street.NRW, com 59 anos, também estão sendo julgados, enfrentando acusações de homicídio por negligência.

A empresa de construção havia instalado algumas das barreiras acústicas de seis toneladas em 2008, utilizando componentes improvisados para suporte, resultando em proteção contra corrosão insuficiente, de acordo com as alegações do indiciamento. A aceitação dessas construções improvisadas estava condicionada a uma opinião de especialista sobre sua capacidade de carga e duração.

Inação

Este relatório de especialista, declarando a construção substandard, foi entregue ao engenheiro de 62 anos, mas supostamente ele não o repassou para a Street.NRW. "Ele permaneceu inativo, apesar da iminente falha dos suportes ser evidente", afirmou o indiciamento. De acordo com o promotor, essa inação "implícita aceitou a perda de uma vida".

O advogado de defesa do engenheiro negou as acusações, afirmando que seu cliente não tinha conhecimento do relatório e não o suprimiu. Além disso, não foi seu cliente quem supervisionou a instalação do painel, mas um gerente de construção falecido.

Os dois ex-funcionários do departamento da Street.NRW são acusados de não solicitar o relatório de especialista, embora tivessem reconhecido a estipulação de aceitação condicional. O promotor identifica isso como uma falha no dever.

O advogado do homem de 59 anos enfatizou que o incidente foi um acidente e que seu cliente não tinha responsabilidade.

O julgamento está previsto para ser concluído até o final do ano.

O caso foi entregue à ['Oficina do Promotor'] para investigação adicional devido à gravidade das acusações e à possível negligência corporativa. Independentemente dos argumentos da defesa, a acusação acredita que as ações ou omissões dos acusados contribuíram diretamente para a morte da mulher sob um bloco de concreto caindo.

