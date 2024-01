Uma rajada de vento ártico traz frio extremo à Escandinávia e inundações mortíferas atingem a Europa Ocidental

Uma rajada de vento ártico trouxe temperaturas recorde ao norte da Suécia e da Finlândia, juntamente com neve intensa, provocando o caos nas estradas.

Kvikkjokk-Årrenjarka, no norte da Suécia, registou -43,6 graus Celsius (-46,4 Fahrenheit) na quarta-feira, a temperatura mais baixa registada nessa localidade desde que começaram a ser feitos registos, em 1887, disse Sverker Hellström, meteorologista do Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco.

Os montes de neve causaram graves impactos nas estradas, deixando as pessoas presas nos seus carros, disse Hellström à CNN.

Na quinta-feira, os serviços de salvamento evacuaram centenas de pessoas que tinham ficado presas nos seus carros durante a noite devido à neve intensa, de acordo com um relatório da Reuters.

No extremo noroeste da Finlândia, as temperaturas no município de Enontekiö caíram para 42,4 graus Celsius (-44,3 Fahrenheit), marcando a temperatura mais baixa do país em 18 anos.

Uma mulher foi encontrada morta na terça-feira depois de ter ido esquiar num nevão no norte da Finlândia e o seu filho continuava desaparecido na quarta-feira, segundo a Reuters.

A Escandinávia tem estado a braços com um frio cortante desde dezembro. A temperatura média na Noruega em dezembro foi de 2,3 graus abaixo da média, tendo a Suécia e a Finlândia registado temperaturas até 6 graus abaixo da média em certas regiões.

O tempo muito frio pode também ter contribuído para que a Baía de Bothnian, entre a Suécia e a Finlândia, tenha congelado completamente mais cedo do que o habitual, afirmou Mika Ratanen, investigador do Instituto Meteorológico Finlandês. É a primeira vez que isto acontece no inverno desde 2011, disse Ratanen à CNN.

"Atualmente, parece que vamos ter uma boa situação de gelo no Mar Báltico este inverno, provavelmente a melhor que tivemos em muitos anos", disse Ratanen à CNN.

Prevê-se que as actuais temperaturas frias se mantenham até quinta-feira, antes de começarem a regressar à média na próxima semana.

No entanto, é uma história de extremos diferentes na Europa, uma vez que o frio na Escandinávia contrasta com temperaturas muito mais amenas no sul da Europa, que está a sofrer tempestades mortíferas.

Centenas de avisos de inundação estão também em vigor no Reino Unido, depois de a tempestade Henk ter varrido partes do sul do país, trazendo ventos fortes e chuva intensa.

A tempestade causou pelo menos uma morte, depois de um homem ter morrido na terça-feira quando uma árvore caiu sobre o carro que conduzia em Gloucestershire, no sudoeste de Inglaterra, segundo a polícia local.

Embora o Henk já tenha terminado, prevê-se mais precipitação para o sul de Inglaterra na quinta e sexta-feira, de acordo com a European Severe Weather Database.

Embora não se espere que esta chuva seja tão forte como nos dias anteriores, cairá em solos já saturados, aumentando o risco de mais inundações.

A mesma tempestade provocou inundações intensas no norte de França, deixando centenas de pessoas sem eletricidade e obrigando a mais de 370 evacuações.

O departamento de Pas-de-Calais, no norte de França, está sob "alerta vermelho" para inundações na quinta-feira, com outros seis departamentos da região sob o alerta laranja, de acordo com o serviço meteorológico nacional Météo France.

As autoridades locais avisaram as pessoas das zonas afectadas para não irem para as caves, evitarem viajar e manterem-se afastadas dos cursos de água.

A tempestade surge alguns meses depois de, em novembro, o noroeste da Europa ter sido fustigado pela tempestade Ciarán, que trouxe ventos com a força de um furacão e causou várias vítimas mortais.

As alterações climáticas, causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, estão a provocar fenómenos meteorológicos extremos, como chuvas fortes e tempestades, que se estão a tornar mais frequentes e mais intensos.

À medida que a atmosfera da Terra aquece, consegue reter mais vapor de água - por isso, quando chove, chove muito mais intensamente, aumentando a probabilidade de inundações destrutivas.

O ano passado foi o mais quente de que há registo a nível mundial.

Pierre Bairin e Maya Szaniecki, da CNN, contribuíram para a reportagem

