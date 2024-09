Uma pessoa sob investigação pelo assassinato do presidente Putin, identificada como Routt, teria expressado o desejo de eliminar Putin em 2022.

11:18 Documentário Controverso "Russos em Guerra" será Exibido Novamente no Festival Internacional de Cinema de Toronto

O documentário controverso "Russos em Guerra" será exibido novamente no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Originalmente, a exibição foi cancelada devido a "perigos sérios" envolvidos. A cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova passou vários meses filmando tropas russas na linha de frente na Ucrânia para este filme. O embaixador ucraniano no Canadá criticou a decisão do festival, afirmando que estava servindo como plataforma para propaganda russa.

10:51 Embaixador Russo na Alemanha Expressa Ceticismo Sobre Negociações de Paz

O embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, expressou dúvidas sobre qualquer futuro diálogo visando resolver o conflito com a Ucrânia. Ele insistiu que primeiro deve haver um plano de paz abrangente, e então a Rússia pode examinar o plano e decidir se ele está de acordo com suas próprias visões. O chanceler alemão Scholz havia anteriormente defendido um progresso mais rápido nas negociações de paz, envolvendo a Rússia também. "Haverá outra conferência de paz", disse Scholz. Ele apoia a crença do presidente ucraniano Zelensky de que a Rússia deve participar das discussões.

10:31 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas Ajuda Ucrânia a se Preparar para o Inverno

A empresa de energia ucraniana Naftogaz está fortalecendo sua cooperação com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) em um esforço para garantir a segurança energética. As autoridades temem que os numerosos ataques aéreos russos em infraestrutura essencial possam levar a um inverno especialmente rigoroso para os ucranianos, com interrupções generalizadas de energia, aquecimento e água. O PNUD trabalhará para minimizar as interrupções no acesso da população à energia, utilizando sistemas de backup de energia, como geradores a gás.

09:55 Cerca de 280.000 Pessoas Ficam Sem Energia em Sumy Após Ataque de Drone Russo

Na região ucraniana de Sumy, que foi alvo de drones russos Shahed esta manhã, cerca de 280.000 pessoas ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana afirma ter abatido 16 drones, mas os que conseguiram passar causaram danos à infraestrutura crítica.

09:28 Ucrânia: Soldados Russos Decapitam Prisioneiro de Guerra com Espada

O comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano relatou que soldados russos executaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, cujas mãos estavam amarradas com fita adesiva. A brutalidade e a selvageria demonstradas pelos russos são inimagináveis, concluiu o especialista ucraniano. Uma imagem do soldado morto foi publicada nas redes sociais hoje. A espada utilizada para realizar o ato tem a inscrição "Por Kursk". Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova publicam fotos de soldados ucranianos que conseguiram sobreviver à prisão russa.

09:02 Comandante Checheno Fornece Perspectiva Sobre a Ofensiva de Kursk

Quando Kyiv lançou um ataque surpresa na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow mostrou otimismo em seu canal do Telegram: "Fiquem calmos, aproveitem alguns pipocas e assistam enquanto nossos caras eliminam com sucesso o inimigo", escreveu no primeiro dia da operação. Desde então, Alaudinow tornou-se o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com seus comentários sendo amplamente divulgados pela mídia russa. Uma visibilidade na mídia tão ampla só é alcançável com o favor dos mais altos escalões, de acordo com especialistas consultados pela agência de notícias AFP. Alaudinow parece desfrutar de um nível incomum de liberdade de expressão, assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, que supostamente está em más condições de saúde. Alguns especulam que Alaudinow pode ser um possível sucessor de Kadyrov.

08:42 Alemanha Fornece 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno à Ucrânia

A Alemanha vai alocar mais 100 milhões de euros para ajudar a Ucrânia durante o inverno, anunciou a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, durante sua visita a Moldávia em Chisinau. "Está claro que o outono está chegando e o inverno logo seguirá", disse Baerbock antes de se dirigir à Plataforma de Parceria da Moldávia na capital da antiga república soviética. A Rússia supostamente está planejando outra "guerra de inverno", com a intenção de infligir o máximo de sofrimento possível à população ucraniana.

08:01 Rússia Lança Ataques Aéreos em Instalações de Energia da Ucrânia em Sumy

A Ucrânia relata um grande ataque de drone pela Rússia. A defesa aérea ucraniana abateu 34 dos 51 drones russos durante a noite, de acordo com relatórios da força aérea. O ataque afetou cinco regiões. De acordo com autoridades regionais, as instalações de energia na região de Sumy, no leste da Ucrânia, também foram atacadas. Um total de 16 drones russos foi interceptado em Sumy, danificando ou destruindo infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, que estavam conectados a fontes de energia de backup. Equipes de emergência estão atualmente reparando danos.

07:10 Kyiv Daily: Base Militar Russa Atacada

No início da madrugada, um ataque a uma base militar russa em Engels, localizada na região de Saratov, foi realizado usando drones de ataque. O site de notícias ucraniano "Kyiv Daily" fornece imagens com o som de explosões audíveis. De acordo com o relatório, bombardeiros estratégicos equipados com mísseis estão estacionados na pista de pouso, que a Rússia utiliza para ataques contra cidades ucranianas.

06:35 Stoltenberg Aplaude Debate sobre Uso de Armas de Alcance LongoO Secretário-Geral da NATO que se despediu, Jens Stoltenberg, aprova a recente discussão global sobre a possível autorização da Ucrânia para atacar território russo com armas de longo alcance do Ocidente. Stoltenberg falou à emissora britânica LBC, afirmando que cada membro da aliança tem o poder de tomar tais decisões; no entanto, é crucial coordenar de perto esses assuntos. A Ucrânia tem solicitado repetidamente permissão para atingir centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos. Quanto ao medo de uma escalada da guerra, Stoltenberg reconheceu que não há opções em uma guerra sem riscos. "Mas ainda acho que o maior risco para nós é a vitória de Putin na Ucrânia."

06:13 Meta Restringe Propaganda Russa pela RTA empresa matriz do Facebook, Meta, agora limita a disseminação da propaganda do Estado russo através de canais como a emissora de TV RT. A RT (antigo Russia Today) e organizações afiliadas não serão mais distribuídas globalmente através dos serviços da Meta, como Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. Na UE, a RT foi proibida desde o início de 2022 devido a campanhas de desinformação em torno da invasão russa da Ucrânia. Para mais detalhes, clique aqui:

05:33 Lukashenko Libera 37 Prisioneiros na BielorrússiaO líder autoritário da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu indulto a 37 prisioneiros. A Administração Presidencial de Minsk revela que os prisioneiros foram condenados por "extremismo", um rótulo frequentemente atribuído a críticos do governo bielorrusso. O grupo libertado inclui seis mulheres e vários indivíduos com condições médicas. Não há informações específicas sobre a identidade dos 37 prisioneiros perdoados. Nas últimas duas meses, a Bielorrússia tem libertado com frequência prisioneiros que foram presos por protestos contra o regime. Em meados de agosto, 30 prisioneiros políticos foram indultados, seguidos por mais 30 no início de setembro. Em cada caso, o chefe de estado afirma que os prisioneiros expressaram arrependimento e pediram perdão.

03:11 Relatório da ONU: Deterioração dos Direitos Humanos na RússiaSegundo um relatório da ONU, a situação dos direitos humanos na Rússia está se deteriorando gravemente. Mariana Katzarova, uma indicação do Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2023, verificou que há um "sistema estrutural, apoiado pelo Estado, de violações de direitos humanos" projetado para suprimir a sociedade civil e a oposição política. O relatório conclui que os críticos da guerra da Rússia contra a Ucrânia e os dissidentes agora estão sendo alvo de forma mais agressiva. Katzarova estima que pelo menos 1372 prisioneiros políticos foram condenados por acusações fabricadas e sentenciados a longas penas de prisão. Esses ativistas de direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra são submetidos a tortura em detenção, celas de isolamento e clínicas psiquiátricas compulsórias. O número real de vítimas pode ser maior, sugeriu um funcionário.

23:24 Suécia para Liderar Presença Planejada da NATO na FinlândiaA NATO está planejando deployar uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente liderando o caminho. Isso envolve estabelecer uma força multinacional da NATO, chamada de Forças Terrestres Avançadas (FLF), semelhante às de países vizinhos da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O ministro da Defesa sueco, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, anunciaram isso em uma coletiva de imprensa conjunta em Estocolmo. Jonson expressou gratidão pelo convite da Finlândia para liderar a presença, já que isso poderia fortalecer a segurança geral da NATO.

Leia também: