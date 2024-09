Uma pesquisa revela que as promessas de Trump podem amplificar as taxas de inflação e resultar em perdas de empregos.

Um novo exame revela que os planos do candidato presidencial republicano em relação a tarifas, expulsões e a Reserva Federal não apenas falhariam em combater a inflação, como na verdade a tornariam muito pior.

De acordo com um artigo de pesquisa publicado pelo Instituto Peterson de Economia Internacional na quinta-feira, os planos econômicos de Trump resultariam em crescimento mais lento, inflação mais alta e menos empregos. O dano poderia persistir até 2040 em alguns cenários.

O artigo afirma que "estranhamente, apesar de sua retórica de 'fazer os estrangeiros pagarem'", o pacote de políticas em consideração causaria mais dano à economia americana do que a qualquer outra no mundo.

A pesquisa representa a análise mais abrangente até agora sobre o impacto combinado das propostas de comércio, imigração e Fed de Trump.

Mesmo em um "cenário baixo" em que apenas 1,3 milhão de trabalhadores não documentados são expulsos e outros países escolhem não retaliar contra as tarifas de Trump, o emprego (medido em horas trabalhadas) diminuiria em 2,7% em 2028 em comparação com uma previsão básica, de acordo com o artigo.

A inflação atingiria 6% em 2026, e em 2028, os preços ao consumidor estariam 20% mais altos.

O produto interno bruto (PIB) dos EUA, a medida mais ampla do crescimento econômico, estaria 2,8% abaixo do esperado no final do mandato de quatro anos de Trump.

Os pesquisadores também modelaram um "cenário alto" que inclui tarifas retaliatórias de outros países e a expulsão de 8,3 milhões de trabalhadores não documentados. Nesse cenário, o emprego estaria 9% abaixo da base em 2028, e a inflação atingiria 9,3% em 2026. O PIB estaria 9,7% abaixo do esperado.

O artigo conclui que as mudanças propostas por Trump "causariam um grande impulso inflacionário e uma significativa perda de empregos (especialmente na manufatura e na agricultura) na economia americana" e poderia conferir benefícios a outras economias em alguns casos.

A análise pressupõe que os cortes de impostos de Trump de 2017 sejam estendidos, mas não leva em conta suas propostas para acabar com os impostos sobre horas extras, gorjetas e benefícios da Seguridade Social.

A CNN entrou em contato com a campanha de Trump para comentar.

A principal preocupação

No passado, a campanha de Trump descartou alertas de que suas propostas de políticas exacerbariam a inflação e prejudicariam a economia.

"Economistas e 'experts' assim chamados duvidaram dos planos econômicos do presidente Trump em seu primeiro mandato. Eles estavam errados na época e estarão errados novamente", disse Karoline Leavitt, secretária de imprensa nacional da campanha de Trump, em um comunicado à CNN há duas semanas. "O plano do presidente Trump resultará em milhões de empregos e centenas de bilhões de dólares voltando da China para a América."

Os achados são relevantes, dado que uma recente pesquisa da CNN mostra que a economia é a principal preocupação dos eleitores. Quase 4 em 10 eleitores prováveis (41%) dizem que a economia é a questão mais importante para eles, muito à frente da próxima questão mais próxima, que é proteger a democracia, com 21%.

Apesar dos alertas de economistas mainstream sobre os danos que algumas políticas econômicas de Trump causariam, o ex-presidente ainda tem uma vantagem na questão crítica. Os eleitores prováveis dizem que confiam mais em Trump do que na vice-presidente Kamala Harris para lidar com a economia (50% Trump contra 39% Harris).

Um "choque" semelhante ao da Covid

O artigo descobriu que todas as três políticas de Trump sobre imigração, comércio e a Fed "causariam uma queda na produção e no emprego dos EUA... assim como inflação mais alta nos EUA".

No entanto, o elemento mais prejudicial dessas políticas seria o aperto da imigração de Trump.

Trump propôs deportar " perhaps 15 to 20 million undocumented people" em uma tentativa de combater o crime, baixar a inflação e ajudar os trabalhadores.

"Pessoas que entram no país estão matando os empregos de pessoas negras e hispânicas", disse Trump na terça-feira durante um discurso na Geórgia.

McKibbin, fellow sênior não residente no Instituto Peterson, disse à CNN em uma entrevista telefônica que as deportações em massa causariam um "choque semelhante ao da Covid" na oferta de trabalhadores. Ele observou que uma estimativa de 16% dos trabalhadores na agricultura são não documentados.

"Você pode imaginar retirar 16% da força de trabalho na agricultura?", disse McKibbin, acrescentando que o custo dos alimentos aumentaria. "E a menos que você os deixe voltar, você terá uma perda permanente de oferta."

"As coisas mais maravilhosas já inventadas"

Na frente do comércio, Trump tem defendido as tarifas como uma maneira de criar um "renascimento da manufatura" na América. Ele propôs uma tarifa de 10% a 20% em todas as importações dos EUA, bem como uma tarifa de 60% em bens da China.

Em um evento no Michigan na semana passada, Trump elogiou as tarifas como "as coisas mais maravilhosas já inventadas". Na Geórgia esta semana, Trump disse que a palavra "tarifa" é "uma das palavras mais bonitas que já ouvi".

No entanto, a pesquisa do Instituto Peterson de Economia Internacional mostra que as tarifas e outras propostas de Trump dariam errado - prejudicando a manufatura mais do que qualquer outro setor. Isso significa que os mesmos trabalhadores de fábrica que Trump diz estar tentando ajudar seriam os mais prejudicados.

"Se outros países retaliassem, como muitos provavelmente fariam, uma recessão no ano após o aumento das tarifas seria uma séria ameaça", disse Mark Zandi, economista-chefe da Moody's Analytics, em um e-mail à CNN.

Trump depois amenizou um pouco sua posição, falando com a Bloomberg que um presidente técnica

Como McKibbin mencionou, nações com bancos centrais autônomos tendem a experimentar inflação menor. Ele destacou a Argentina como exemplo, cujo banco central sofre interferência política, o que atualmente resulta na maior inflação do mundo.

O presidente do Fed, Jerome Powell, nomeado por Trump em 2017, alertou contra a interferência na independência do Fed.

"Ao longo da história, as pessoas descobriram que proteger o banco central da interferência política direta impede a construção de políticas monetárias que favorecem aqueles no poder, em vez do público em geral", explicou Powell em resposta a uma pergunta do CNN. " Nossa responsabilidade é servir a todos os americanos. Não estamos agradando nenhum político ou figura política, nenhuma causa ou questão em absoluto."

A comunidade empresarial pode expressar preocupação se as políticas propostas pelo potencial candidato à presidência, como tarifas e expulsões, afetarem negativamente a economia, como sugere a pesquisa do Instituto Peterson para Economia Internacional.

Dado que a economia é a principal preocupação dos eleitores, de acordo com uma recente pesquisa do CNN, qualquer política que possa potencialmente agravar a inflação e prejudicar a economia pode não ser bem recebida pelas empresas.

