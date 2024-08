Uma passageira morre durante uma expedição de navegação num navio viking.

A aventura virou luto: Uma mulher perde a vida durante uma tentativa de navegar das Ilhas Faroé para a Noruega em uma réplica de uma embarcação viking. A embarcação, enfrentando desafios, virou perto de Stad, na costa oeste da Noruega, de acordo com os relatórios dos serviços de resgate do sul da Noruega.

Cinco pessoas foram felizmente salvas das águas geladas na noite de terça-feira e estavam em bom estado de saúde. No entanto, a ausência de uma pessoa foi inicialmente relatada, de acordo com os serviços de resgate. A pessoa desaparecida foi posteriormente encontrada na manhã seguinte por um navio da guarda costeira, a uma distância considerável do local. Infelizmente, ela foi declarada morta no local do resgate, como confirmado pelas autoridades norueguesas, como relatado pela Agência de Notícias da Noruega, NTB.

A mídia na Noruega e nas Ilhas Faroé identificou-a como uma nacional americana ou mexicana que morava na Flórida. Uma equipe internacional composta por seis pessoas havia embarcado na viagem para navegar e remar das Ilhas Faroé para a Noruega na réplica da embarcação viking como parte do projeto "A Viagem dos Vikings".

A expedição foi liderada pelo capitão suíço Andy Fitze e sua tripulação. Em sua busca para se conectar com o fascinante mundo dos vikings e passado náutico, eles embarcaram em uma viagem de aproximadamente 500 milhas náuticas (930 quilômetros) em seu navio "Naddoddur", sem motores. A expedição começou em Tvøroyri, uma cidade das Ilhas Faroé localizada na ilha de Suduroy, no fim de semana. A embarcação media aproximadamente 10 metros de comprimento e foi construída de madeira.

