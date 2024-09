Uma organização previamente contaminada transforma-se num amado favorito

Aplausos e receitas em alta: O retorno triunfal da DEL. A nova temporada visa manter esse sucesso. Desde a pandemia da COVID-19, a liga, pioneira em empresas esportivas independentes e árbitros de vídeo em vários esportes, testemunhou um crescimento notável em todos os setores.

A DEL quebrou recordes de audiência na Europa, atingindo picos financeiros em sua temporada jubilar: A Deutsche Eishockey Liga (DEL) está florescendo, fazendo um retorno notável dois anos após a COVID-19. Antigamente conhecida por suas controvérsias no esporte alemão, a liga agora se transformou em uma inovadora de várias maneiras, demonstrando um crescimento econômico substancial. "Avancamos dramaticamente e fortalecemos nossa posição", declara o CEO da DEL, Gernot Tripcke, ao Serviço de Informações Esportivas, antes do início da 31ª temporada.

"Tudo começou apenas nós contra o mundo - estávamos muito isolados", lembra Tripcke, que atualmente serve seu terceiro mandato como chefe da liga desde 2000 e acaba de renovar seu contrato até 2028. "Isso mudou significativamente". Uma história de conflitos com associações esportivas, falências de clubes no meio da temporada, dívidas, processos judiciais: Da "liga escândalo" - a DEL se transformou em uma história de sucesso notável em 30 anos. Pela primeira vez, uma média de mais de 7.000 espectadores assistiram aos jogos por temporada, enquanto a receita total atingiu um histórico de 173,6 milhões de euros.

Um salto à frente para a liga

A tendência de alta continua. "Não veremos outro salto de 20%, mas há definitivamente espaço para melhorias", observou Tripcke. Mesmo durante a nova temporada, que começará em 7 de agosto (19h30/MagentaSport) em Augsburgo - o local onde a liga começou sua jornada há 30 anos. O Red Bull Munique competirá no SAP Garden, com capacidade para 10.796 pessoas, a partir de meados de outubro. Tripcke espera um aumento significativo na assistência: "Isso será um jogo decisivo para a liga e especialmente para a cena de hóquei no gelo de Munique".

Dois jogos ao ar livre também estão planejados: Em 6 de dezembro, Wolfsburg e Munique se enfrentarão no estádio de futebol de Frankfurt, com capacidade para 16.000 pessoas. A DEL realizará seu próprio Jogo de Inverno em 4 de janeiro entre os Leões e o Adler Mannheim no estádio de futebol de Frankfurt.

Desde a crise da COVID-19, a liga vem registrando progressos notáveis em todos os aspectos. Não apenas as figuras de audiência superaram as de todas as outras ligas europeias, como também a receita de patrocínio saltou de 60 milhões de euros antes da COVID-19 para 70 milhões. Um aumento substancial no marketing é esperado para a nova temporada: A Telekom gastará 14 milhões de euros anualmente pelos direitos de TV e a Penny como patrocinadora da liga, quase dobrando o valor anterior.

No mesmo patamar que as principais nações do hóquei

Financeiramente, a DEL agora está no mesmo patamar que as potências do hóquei da Finlândia e da Suécia na comparação europeia. A Suíça lidera o ranking, arrecadando mais de 200 milhões de euros fora de temporada, graças principalmente ao dinheiro da TV e aos apoiadores corporativos. A Suécia e a Finlândia têm menos espectadores, mas acordos de TV significativamente mais lucrativos, resultando em salários mais altos para os jogadores de ponta: Os melhores jogadores da Suíça embolsam 800.000 euros ou mais por ano, enquanto os jogadores da DEL ganham cerca de metade disso.

O hóquei na Alemanha persiste como uma indústria subsidiada. Sem patrocinadores regionais ou investidores para compensar prejuízos no final da temporada, seria um desafio, mesmo após 30 anos. A retirada desses figuras-chave deixou cenários preocupantes, ilustrados por Nurembergue e Düsseldorf, onde os balanços de 2022 revelaram passivos totais de 19 e 17 milhões de euros, respectivamente, para os Ice Tigers e o DEG - agora potenciais candidatos à rebaixamento.

A Deutsche Eishockey Liga (DEL) não apenas quebrou recordes de audiência e picos financeiros, como também atrai uma receita de patrocínio significativa, passando de 60 milhões de euros antes da COVID-19 para 70 milhões de euros. Com acordos de televisão aprimorados e esforços de marketing, a liga agora está financeiramente no mesmo patamar que as principais nações de hóquei na Europa, permitindo salários competitivos para os melhores jogadores.

Após seu notável retorno das controvérsias e dificuldades, a DEL continua a inovar, exibindo seu crescimento por meio de medidas como a realização de jogos ao ar livre e a atração de equipes de ponta como o Red Bull Munique.

Leia também: