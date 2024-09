- Uma organização com sede em Nuremberg vende objetos olímpicos em leilão

Uma plataforma de leilões de Nuremberg está vendendo mais de 50.000 objetos que foram utilizados nos Jogos Olímpicos de Paris. Os primeiros envios já chegaram ao armazém da Restlos.com em Nuremberg, de acordo com o diretor executivo da empresa, Fabian Altrichter, que compartilhou essa informação com a Agência de Notícias Alemã. O relatório inicial veio da Rádio Pública da Baviera.

A coleção inclui vários itens, como guarda-chuvas, espreguiçadeiras, barricadas com o emblema Jogos Olímpicos de Paris 2024, além de sofás, mesas de massagem, caça-níqueis e até um estoque completo de uma salão de beleza que foi montado para os atletas durante os jogos. "Dado o grande volume, estamos dividindo os itens em vários locais", explicou Altrichter. "Estamos recebendo constantemente consultas de potenciais compradores."

A Restlos.com planeja iniciar o leilão on-line desses itens em torno de meados de setembro, oferecendo a entusiastas do esporte a oportunidade de possuir uma peça dos Jogos de Paris. Alguns dos itens serão doados à associação "Der Goldene Ring", que apoia os futuros campeões esportivos de Nuremberg com bolsas de estudo, e depois serão leiloados por eles próprios.

De acordo com suas próprias afirmações, a Restlos.com está entre as principais empresas de bens industriais usados, com foco na compra de ativos de empresas falidas ou dissolvidas. O pedido para descartar os itens olímpicos veio da B-Stock Solutions LLC, uma casa de leilões com sede nos EUA, e da RGS Events Ltd., o fornecedor oficial dos Jogos Olímpicos, de acordo com Altrichter. As empresas descobriram a plataforma de leilões de Nuremberg através de suas próprias pesquisas.

