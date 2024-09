Uma nova pesquisa sugere que talvez não seja culpa sua.

Um estudo recente, liderado por cientistas da University College London, King’s College London e da Universidade de Leeds, descobriu que a escolha seletiva de alimentos em crianças é predominantemente uma questão genética, com outros fatores, como a variedade de refeições em casa e onde as refeições são consumidas, jogando um papel menor, especialmente quando a criança é um bebê.

O estudo envolveu mais de 2.000 conjuntos de gêmeos idênticos e fraternos nascidos em 2007 e residentes no Reino Unido. Os pais forneceram informações sobre os hábitos alimentares de seus filhos, com idades entre 16 meses e 13 anos.

Gêmeos idênticos compartilham todo o seu material genético, enquanto gêmeos fraternos não. Isso permitiu aos pesquisadores examinar o impacto da genética e do ambiente na escolhas seletivas de alimentos em ambos os grupos.

Os resultados mostraram que os pares de gêmeos fraternos eram menos semelhantes em termos de selecividade do que os pares de gêmeos idênticos. Isso sugere que a genética desempenha um papel significativo na determinação da relutância de uma criança em experimentar novos alimentos.

O estudo revelou que a selecividade alimentar geralmente atinge seu pico aos 7 anos, muitas vezes diminuindo ligeiramente durante a adolescência.

Moritz Herle, um pesquisador da King’s College London e um dos autores principais do estudo, afirmou: "A alimentação seletiva muitas vezes causa muito estresse para crianças e suas famílias. Nossa pesquisa indica que as diferenças na alimentação seletiva das crianças podem ser atribuídas em grande parte a fatores genéticos, o que pode ajudar a aliviar alguma culpa dirigida aos pais".

Zeynep Nas, uma pesquisadora da UCL, a outra autora principal do estudo, acrescentou: "Esperamos que nosso achado de que a alimentação seletiva é em grande parte inata possa ajudar a aliviar a culpa dos pais. Este comportamento não é resultado da criação".

Fatores ambientais podem afetar a escolhas seletivas de alimentos de uma criança durante seus anos de bebê, de acordo com o estudo. Isso pode implicar que intervenções precoces para ajudá-los a expandir suas preferências alimentares poderiam potencialmente reduzir sua selecividade mais tarde.

Abigail Pickard, uma pesquisadora de psicologia infantil do desenvolvimento na Aston University que não estava envolvida no estudo, afirmou que a alimentação seletiva é "muito comum" em crianças. Seu estudo recente descobriu que cerca de 16% das crianças britânicas com idades entre 3 e 5 anos exibiam comportamentos de alimentação seletiva, com aspectos como idade, práticas alimentares parentais e cultura jogando um papel.

Pickard recomendou que os pais mantenham um ambiente relaxado durante as refeições e evitem transformar a comida em uma batalha de vontades. Ela também aconselhou os cuidadores a modelar hábitos alimentares saudáveis e evitar usar comida como recompensa por comer alimentos não gostados, pois isso pode fomentar uma associação negativa.

O estudo foi publicado na revista The Journal of Child Psychology and Psychiatry na quinta-feira.

