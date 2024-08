- Uma nova cara no reino dos dez lutadores: participação pós-olímpica consistentemente identificada

O atleta representando o VfB Stuttgart, que reside habitualmente na América, participa em um triatlo composto por uma prova de 100 metros, lançamento de disco e uma corrida de 1500 metros no Estádio Olímpico. Compartilhando o estádio, está Niklas Kaul, detentor anterior de títulos mundiais e europeus.

Luckenkemper: Ainda em negação sobre o bronze olímpico

No domingo (12:55 PM/sportschau.de; 3:30 PM na ARD), cinco medalhistas olímpicos e um total de 13 atletas vitoriosos de Paris se reúnem. Entre eles está Gina Luckenkemper, que surpreendentemente conquistou a medalha de bronze no revezamento 4x100m nos Campeonatos Europeus de 2022. Três semanas depois, a atleta de 27 anos ainda não consegue absorver e aceitar sua conquista, confessando: "Ainda não estou completamente consciente disso. Faz três semanas, mas ainda não caiu a ficha".

Outros atletas alemães de destaque presentes são Yemisi Ogunleye, medalhista de ouro no arremesso de peso de Mannheim, além do lançador de dardo Julian Weber e a corredora de barreiras Gesa Felicitas Krause. Representando a fama internacional, estará Grant Holloway, campeão olímpico de barreiras dos EUA.

35.000 ingressos para o Estádio Olímpico já vendidos

A medalhista de prata no salto em distância Malaika Mihambo, que lutou contra as consequências da COVID-19 durante sua prova em Paris, anunciou o fim antecipado de sua temporada e não participará. No entanto, ela estará presente na zona de fãs. Os organizadores esperam uma grande presença de 40.000 espectadores, com 35.000 ingressos já distribuídos para o maior evento de atletismo da Alemanha.

Com os Jogos Olímpicos servindo como um palco global, Gina Luckenkemper, medalhista de bronze no revezamento 4x100m nos Campeonatos Europeus de 2022, expressa sua incredulidade contínua, esperando abraçar sua conquista nas próximas Olimpíadas.

À medida que a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos começa, os fãs esperam ansiosamente a participação de atletas de elite, incluindo Grant Holloway, o jubiloso campeão olímpico de barreiras dos Estados Unidos, no prestigiado estádio do Estádio Olímpico.

Leia também: