- Uma multidão de crianças e jovens inicia uma nova jornada académica.

Após uma interrupção de seis semanas, dezenas de milhares de jovens em Hamburgo iniciaram o novo ano letivo. Espera-se que 272.970 estudantes estejam matriculados no ano letivo de 2024/25, o que representa um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior e o maior número já registrado, de acordo com a autoridade educacional de Hamburgo. Neste ano, mais de um quarto de um milhão de estudantes, especificamente 252.270, frequentarão escolas públicas.

O aumento da população estudantil nas 476 escolas também levou a uma maior demanda por educadores. O total de vagas para professores aumentou em 303, alcançando 15.911. De acordo com as estatísticas, 5.341 vagas são destinadas a escolas fundamentais (um acréscimo de 76), 838 a escolas especiais (um aumento de 37), 5.696 a escolas comprehensive (com um acréscimo de 119) e 4.036 a escolas de ensino médio (um aumento de 71). O número de posições pedagógicas-terapêuticas também aumentou em 90, alcançando 2.386.

Assim como em todos os anos, as crianças de jardim de infância e do primeiro ano começarão sua jornada escolar alguns dias depois. Da mesma forma, os alunos do quinto ano, que estão passando da escola fundamental para a escola secundária, também terão um período de transição mais longo. A autoridade educacional de Hamburgo decidiu isolar esses níveis de série para dedicar uma atenção exclusiva a eles e enfatizar a importância do dia para os jovens. De acordo com a autoridade, cerca de 16.500 alunos do quinto ano começarão a escola na segunda-feira, e a maioria dos cerca de 19.800 alunos do primeiro ano começará na terça-feira.

Este ano, as escolas católicas de Hamburgo testemunharam uma ligeira queda no número de matrículas. A redução de 79 estudantes para 6.164 é principalmente devido à redução contínua do Niels-Stensen-Gymnasium e do ramo de escola comprehensive da Catholic School Harburg. De acordo com o chefe do departamento de Escola e Educação Superior, Christopher Haep, a escola católica Harburg de longa data continuará a funcionar como uma escola fundamental no campus do Niels-Stensen-Gymnasium, oferecendo novas possibilidades espaciais e pedagógicas.

Enquanto isso, o Partido da Esquerda no Parlamento de Hamburgo exigiu que os benefícios do Pacote de Educação e Participação fossem aumentados com um Pacote de Início da Escola de Hamburgo no valor de 200 euros. A líder da fração, Sabine Boeddinghaus, destacou que muitas crianças que recebem benefícios de segurança básica muitas vezes se sentem envergonhadas e excluídas socialmente no primeiro dia de escola devido aos seus materiais inadequados. Mesmo as mochilas escolares mais baratas custam pelo menos 100 euros. "Se você adicionar uma mochila e uma nécessaire, o dinheiro é gasto antes que os pequenos materiais necessários possam ser adquiridos", disse Sabine Boeddinghaus.

