Uma mulher idosa não chegou à final da Miss Universo por uma diferença mínima.

Uma mulher sul-coreana idosa esteve prestes a chegar à final do concurso Miss Universe, mas acabou ficando de fora na fase preliminar. Choi Soon Hwa, de 81 anos, conseguiu avançar para as prévias, mas acabou perdendo para Han Ariel, uma estudante de moda de 22 anos, em uma competição acirrada com 32 concorrentes. Han Ariel agora representará a Coreia do Sul no evento principal em novembro.

Os organizadores do Miss Universe decidiram abolir o limite de idade rigoroso neste ano, permitindo que mulheres com idades entre 18 e 28 anos concorram. Na Coreia do Sul, a tradicional fase de biquíni também foi eliminada. Se Choi Soon Hwa tivesse chegado à final, ela teria sido a concorrente mais velha por muito.

Choi Soon Hwa, uma enfermeira aposentada, descobriu sua paixão pela modelagem aos 72 anos, inspirada por uma paciente adorável. Ela descreveu sua carreira tardia como modelo como "a alegria e recompensa de uma segunda vida" em uma publicação no Instagram. Ela fez sua estreia na Semana de Moda de Seul em 2018 e desde então tem colaborado com renomadas revistas de moda para sessões de fotos.

Em uma entrevista à CNN antes da competição, Choi Soon Hwa expressou seu sonho de se apresentar em um palco estrangeiro. Ela havia visitado o Japão como o único outro país estrangeiro que já tinha pisado. Ela acreditava que os organizadores do Miss Universe Coreia ensinariam à vencedora tudo o que é necessário para se destacar, e ela estava pronta para o desafio. Apesar de sua otimismo, Choi Soon Hwa não viajará ao México para as finais.

Choi Soon Hwa mencionou seu desejo de se apresentar em um palco estrangeiro, especificamente no Japão devido à sua visita, indicando seu interesse em competições internacionais. Apesar de não ter chegado à final do Miss Universe, ela já exibiu suas habilidades como modelo na Semana de Moda de Seul e colaborou com revistas de moda, sugerindo que ela poderia representar o México em um evento semelhante no futuro.

Leia também: