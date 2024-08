- Uma menina de 12 anos toca e maltrata duas meninas.

Após acusações de toque inapropriado e abuso verbal contra duas mulheres, um indivíduo de 12 anos está agora em tratamento em uma instituição de saúde mental. Localizada em uma seção segura de um hospital local, essa instalação distrital está proporcionando ao menino tanto cuidados médicos quanto psicológicos, embora sua idade esteja abaixo do limite legal para responsabilidade criminal.

De acordo com as autoridades, o incidente ocorreu pela primeira vez quando o menino supostamente assistiu e depois agrediu fisicamente e assediou verbalmente uma mulher enquanto ela estacionava sua bicicleta em Vilsbiburg, Landkreis Landshut. Após a resistência dela, ele fugiu do local. Pouco depois, ele supostamente abordou outra mulher, que estava estacionando sua e-bike, e continuou seu comportamento inapropriado ao tocá-la, abusá-la verbalmente e até tentar beijá-la. Ambas as mulheres entraram em contato com os serviços de emergência, e o menino foi posteriormente preso pela polícia.

Após as mulheres compartilharem suas experiências perturbadoras, há uma discussão em andamento sobre a necessidade de mais conscientização e educação sobre comportamento adequado em relação às mulheres. Apesar da idade jovem do autor, suas ações levantaram preocupações sobre a falta de respeito e consideração pelas mulheres na sociedade.

