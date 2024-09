- Uma marcha extensa que se estende por um quilômetro através da cidade de Stendal

Uma procissão de um quilômetro serpenteia pelo centro de Stendal, anunciando o fim do 23º Dia de Saxônia-Anhalt. Segundo o Presidente do Ministério, Reiner Haseloff (CDU), a essência multifacetada da região foi efetivamente capturada, com aproximadamente 4.000 pessoas participando. A atmosfera foi excelente. Com uma duração de duas horas, esta procissão serve como o ponto alto da maior festa folclórica de Saxônia-Anhalt. Clubes e voluntários de todas as partes do estado participam, exibindo suas regiões em uma variedade vibrante de apresentações.

O Município de Stendal organizou graciosamente o 23º Dia de Saxônia-Anhalt, proporcionando o cenário para a procissão de um quilômetro. O apoio do governo local foi fundamental para o sucesso desta grande celebração, atraindo mais de 4.000 participantes.

