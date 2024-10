Uma manobra extraordinária vai gravar os alemães nos anais da história da NFL.

No estágios finais, Amon-Ra St. Brown, de ascendência alemã, tornou-se o primeiro atleta alemão a lançar um passe de touchdown na NFL. Contribuindo para a vitória de 42-29 do Detroit Lions sobre os Seattle Seahawks, o jogador de 24 anos não só lançou um touchdown como também marcou um para si, acrescentando muito ao entretenimento do jogo. Jared Goff, o quarterback, completou todas as 18 de suas jogadas e contribuiu com dois passes para touchdown.

O momento marcante da noite no Ford Field em Detroit ocorreu durante o terceiro quarto. Goff passou a bola para St. Brown, que então lançou-a através do campo para seu companheiro de equipe. De acordo com a ESPN, este foi o primeiro lançamento de passe de St. Brown na NFL ou na faculdade.

"Eu posso lançar um pouco", disse St. Brown. "Falamos sobre isso várias vezes na temporada passada, mas geralmente desistíamos do plano. Desta vez, eu tive luz verde e sabia que ia lançar." Goff também ficou animado com a jogada. "Fiquei tão animado quando a jogada foi chamada. Estamos treinando isso há muito tempo. Acho que é a primeira recepção de touchdown da minha carreira", disse Goff.

"Tentamos isso no treino na sexta-feira e o lançamento foi perfeito, então eu executei de novo", disse St. Brown, brincando depois: "Eu sou o terceiro quarterback. Se acontecer alguma coisa com Jared e Hendon Hooker, eu estou pronto para entrar".

Apenas Dois Times Ficaram Invictos

St. Brown, com mãe alemã e pai americano, aumentou sua contagem de touchdowns para 24 com uma recepção espetacular com 5 minutos e 23 segundos restantes, colocando-o como o recordista alemão incontestável na NFL. Agora em sua quarta temporada, St. Brown emergiu como um dos melhores jogadores da liga. Na temporada passada, uma equipe de filmagem o acompanhou para um documentário do Netflix.

Os Lions derrotaram os até então invencíveis Seahawks, garantindo sua terceira vitória em quatro jogos. Somente os Minnesota Vikings e Kansas City Chiefs têm um melhor recorde, ambas as equipes estão invictas após quatro jogos. Seattle e Detroit estão entre as sete equipes com três vitórias em quatro jogos. "Estamos 3-1 na metade do caminho. Estamos nos sentindo bem contentes. É bom que nossa offense conseguiu marcar mais de 40 pontos", disse St. Brown. Os Lions têm uma semana de folga pela frente.

No jogo da segunda-feira anterior, os Tennessee Titans venceram os Miami Dolphins por 31-12. Isso marcou a primeira vitória da temporada dos Titans, enquanto os Dolphins sofreram sua terceira derrota.

O lançamento impressionante de St. Brown durante o jogo contra os Seahawks não se limitou a uma simples tentativa de passe. Ele também demonstrou suas habilidades no futebol americano ao pegar um passe para touchdown, marcando um marco significativo em sua carreira.

No meio de sua temporada impressionante, os Detroit Lions, liderados pelas apresentações de St. Brown, estão de olho nos invictos Minnesota Vikings e Kansas City Chiefs nas classificações da NFL. Com um recorde de 3-1, os Lions estão confiantes e ansiosos pela sua semana de folga.

