Sete Décadas de Popularidade do Currywurst - Uma inovadora desenvolveu a criação de bife em miniatura, que foi posteriormente atribuída ao homem pequeno.

No Reino da cena gastronômica de Berlim, o Currywurst é o indiscutível rei. Os moradores locais têm uma afeição inabalável pela salsicha de porco mergulhada em molho de tomate picante e temperada com pó de curry. Esse amor é tão profundo que, em certo ponto, até existiu um Museu do Currywurst. Agora, celebrando seu 75º aniversário, a origem deste delicioso prato está envolta em mito.

Uma história popular conta que Herta Heuwer, uma vendedora de comida de rua de Berlim, criou o prato durante um chuvoso noite de setembro de 1949, enquanto lutava contra o tédio. Embora a autenticidade dessa história seja debatida, Heuwer registrou a receita do molho no Escritório de Patentes de Munique, sob o nome "Chillup" (uma arteful combinação de chili e ketchup), com o número de registro 721319.

Currywurst encanta

O Currywurst cativa, mesmo hoje: filas intermináveis são comuns nos estabelecimentos famosos de Berlim, como "Curry 36" ou "Konnopke's Imbiss". Antigamente chamado de "bife do pequeno homem", o prato agora desfruta de fama muito além de suas humildes origens. Personalidades famosas, como o ex-chanceler Gerhard Schröder e o chef de TV Tim Mälzer, são algumas das suas fãs.

Hoje em dia, Currywurst pode ser encontrado em estabelecimentos de luxo e hotéis de luxo, até mesmo coberto com folha de ouro de 22 quilates.

Currywurst é paixão

No restaurante "Suhring" em Bangkok, o famoso molho de curry do "Curry 36" é importado. Fundado pelos irmãos gêmeos Suhring, que nasceram e foram criados em Berlim, o restaurante especializa-se em culinária alemã e é considerado um dos melhores da Ásia.

O Currywurst do Suhring é servido em uma caixa de papelão pequena, com o rótulo do famoso lanche em Berlim. Dentro, três pedaços de salsicha mergulham no molho de curry, e a tampa exibe três imagens: Currywurst, cerveja (comumente referida como "Molle" no dialeto de Berlim) e a palavra "amor". O prato é um testemunho do amor dos irmãos pela sua cidade natal.

Currywurst é felicidade

Com o passar dos anos, o Currywurst ganhou significado cultural: um dos músicos alemães mais aclamados, Herbert Grönemeyer, compôs um hino em sua homenagem. A música captura a simples alegria cotidiana associada à salsicha.

O amor duradouro pelo Currywurst também é quantificável: uma estimativa anterior do agora extinto Museu do Currywurst em Berlim sugeriu que aproximadamente 800 milhões de porções são consumidas anualmente na Alemanha, com 70 milhões consumidas apenas na capital.

Devido ao seu apelo, o Currywurst tornou-se uma parte integral da cultura alimentar urbana. Interessado em tentar fazer o icônico molho de curry em casa? A seguinte receita oferece orientação:

Receita para molho de Currywurst caseiro

Ingredientes:

500 ml de ketchup de tomate

2 pequenas cebolas

2 colheres de sopa de mel

3 colheres de sopa de vinagre balsâmico (escuro)

1 splash de molho de soja

azeite

pasta de tomate

água

uma pitada de pó de chili/Cayenne pepper

Instruções:

Picar finamente as cebolas e refogá-las em azeite até ficarem translúcidas.

Adicionar um pouco de pasta de tomate e desengordurar com água.

Adicionar o ketchup, mel e vinagre balsâmico, então deixe ferver em fogo baixo. Certifique-se de que o vinagre balsâmico não evapore muito rapidamente.

Adicionar molho de soja e temperos restantes, então misture bem; adicione mais água se necessário.

Prove e acrescente mais curry ou pó de chili se desejado.

Agora você pode desfrutar da alegria da cultura do Currywurst de Berlim em casa. Bom apetite!

O molho de Currywurst, um ingrediente chave na criação deste amado prato, foi oficialmente registrado sob o nome "Chillup" por Herta Heuwer, sua alegada criadora. Apesar das discussões sobre sua origem, a popularidade do molho continua a crescer em peso, contribuindo para a fama do prato.

O molho de curry do "Curry 36" de Berlim é tão valorizado que é importado para o restaurante alemão "Suhring" em Bangkok, onde é servido com três pedaços de Currywurst. Essa colaboração culinária palestino-tailandesa é um testemunho do apelo global do prato, exibindo sua alta

