Uma impressionante exibição do tribunal das imagens capturadas mostrando o julgamento do juiz de Kentucky, serviu como prova, impulsionando o caso de homicídio do xerife para uma consideração do grande júri.

Shawn "Mickey" Stines, 43 anos, que recentemente renunciou ao cargo de xerife do condado de Letcher e estava em audiência, foi visto usando uniforme de prisão e algemas enquanto a acusação apresentava provas sobre sua suposta participação no assassinato do juiz distrital Kevin Mullins, de 54 anos.

O juiz Rupert Wilhoit considerou haver razões suficientes para levar a acusação de homicídio em primeiro grau a um grande júri. Os advogados de defesa não negaram que Stines foi quem atirou em Mullins, mas argumentaram que Stines estava lidando com uma "distress emocional extrema" no momento do incidente.

"Eu acho que eles estabeleceram causa provável para homicídio culposo, mas não para homicídio qualificado", disse o advogado de defesa Jeremy Bartley ao juiz durante a audiência.

Stines se declarou inocente da acusação de homicídio em primeiro grau durante sua audiência de acusação na semana passada.

Um trecho do vídeo de vigilância do gabinete do juiz, sem som, parece mostrar Mullins se escondendo atrás de sua mesa enquanto Stines atira várias vezes. Antes de sair da sala, Stines parece notar Mullins se mexendo novamente e atira mais vezes.

Enquanto o vídeo era exibido, Stines virou o rosto da tela e depois olhou para baixo. Soluços e gemidos audíveis vieram da galeria, localizada do lado da acusação do tribunal.

O vídeo foi exibido por apenas 20 segundos no tribunal, mas a Polícia Estadual do Kentucky confirmou que a gravação completa, que não foi mostrada, era muito mais longa.

Stines e Mullins almoçaram juntos com um grupo antes do tiroteio, e nenhum testemunho relatou tensão em sua conversa, de acordo com Clayton Stamper, o único testemunho que depôs na audiência e detetive da Polícia Estadual do Kentucky. No entanto, testemunhas do almoço relataram que Mullins havia sugerido um encontro privado em sua sala.

A acusação não forneceu um motivo para o tiroteio, mas Stamper testemunhou que Stines havia falado ao telefone com sua filha e depois pediu para ver o telefone de Mullins, o que o juiz concordou.

De acordo com Stamper, o vídeo completo mostra Stines se levantando e começando a atirar apenas segundos depois de olhar para o telefone de Mullins.

"Fui informado de que o xerife Stines tentou entrar em contato com sua filha usando tanto seu próprio telefone quanto o telefone do juiz", disse Stamper. Ele também confirmou que os registros telefônicos indicavam que o telefone do juiz havia ligado anteriormente para o telefone da filha de Stines.

Stines se entregou às autoridades logo após o tiroteio e fez uma declaração confusa, de acordo com Stamper.

"Um dos outros oficiais presentes relatou que Stines disse: 'Eles estão tentando sequestrar minha esposa e meu filho'", disse Stamper.

Quando Stines chegou ao local do tiroteio, de acordo com Stamper, ele estava "principalmente calmo" e só pediu para ser tratado com justiça.

A audiência foi realizada em West Liberty, Kentucky, a cerca de 160 quilômetros da corte do condado de Letcher, onde Mullins foi morto.

Como Mullins costumava presidir audiências preliminares para crimes no condado de Letcher, um juiz especial foi nomeado para supervisionar o caso.

