Uma história de amor na moda, dos dois lados da câmara

A modelo, olhando para fora da câmara e deixando o espetador a pensar em quem ou o quê, é a antiga directora criativa da Vogue americana Grace Coddington; por trás da câmara estava o fotógrafo de moda e realizador de cinema Willie Christie.

A fotografia é apenas uma das muitas fotografias inéditas de Christie de Coddington, imagens tiradas em grande parte na década de 1970, quando trabalhava como editora de moda na Vogue britânica. Esta foi uma altura que marcou o início da carreira de Christie e o auge do seu romance. É memorializado no novo livro de Christie, "A Very Distinctive Style: Then & Now", uma coleção dinâmica de trabalhos que explora os seus arquivos pessoais, bem como trabalhos editoriais, campanhas e colaborações com estrelas do rock 'n' roll como David Bowie, The Rolling Stones, Pink Floyd e muito mais.

"Naquele momento, eu gostava muito de roupas vintage e coisas do género, e o vestido tinha um toque romântico, que eu adoro. Isso também era algo que (Christie) conseguia captar muito bem", disse Coddington à CNN numa entrevista telefónica.

"As nossas vidas estavam muito interligadas em termos da carreira dele e da minha carreira... e essa fotografia recorda-me isso. Foi um período muito bonito da minha vida", disse ela.

Um encontro giro na indústria da moda

Christie e Coddington conheceram-se no início da década de 1970, num trabalho para a Vogue britânica. Christie era então assistente de Clive Arrowsmith, o "fotógrafo de moda mais procurado na altura", e Coddington era um editor de moda júnior da publicação, escreveu Coddington no prefácio do livro de Christie.

Com o orçamento para apenas dois quartos de hotel e Arrowsmith a querer partilhar um com a modelo Ann Schauffuss, sua namorada na altura, Coddington recorda que ela e Christie passaram os dias que antecederam a sessão fotográfica a arrastarem-se desajeitadamente pelo quarto partilhado, dançando à volta uma da outra para terem privacidade e para se vestirem separadamente na casa de banho.

O primeiro encontro foi, na verdade, alguns anos mais tarde, quando Coddington precisava de um acompanhante para um baile de beneficência para o qual lhe tinham dado dois bilhetes - Christie era o único homem com um smoking que ela e a sua assistente Patricia McRoberts (a anterior namorada de Christie) conheciam na altura, disse ela.

Poucas semanas depois, foram viver juntos.

Christie lembra-se da primeira vez que fotografou Coddington - uma sessão para o jornal londrino "The Evening Standard" em 1973. A publicação estava a tentar escrever um artigo sobre Coddington, com o qual ela concordou, mas apenas se Christie tirasse as fotografias.

"Estava muito apreensivo antes dessa sessão, porque embora vivêssemos juntos, o facto de ter de a fotografar pela primeira vez encheu-me de ansiedade", disse Christie à CNN. "Porque isso poderia ter-se tornado uma grande falha na nossa relação - ela poderia ter pensado 'Oh, meu Deus, ele não pode tirar uma fotografia minha, não posso continuar com ele'."

Felizmente, a sessão fotográfica foi um sucesso retumbante. A partir desse momento, Coddington e Christie formaram uma equipa imparável, desenvolvendo ideias para as suas próprias sessões fotográficas pessoais, bem como para encomendas editoriais - Coddington fazia o styling enquanto Christie visualizava. Em Coddington, Christie tinha encontrado o seu "colaborador perfeito" e a sua "primeira musa", disse à CNN.

A sua primeira colaboração com a Vogue surgiu em 1974, com a criação de uma cena de clube noturno dos anos 40, em que a modelo Marie Helvin era encenada como cantora de cabaret, usando uma coleção de vestidos de noite glamorosos. (O seu pianista, entretanto, era o cabeleireiro da sessão fotográfica, vestido com o fato branco Saint Laurent da própria Christie).

Romance em filme

Coddington recordou os fins-de-semana que o casal passava frequentemente na casa da mãe de Christie em Wantage, Inglaterra, longe da agitação da grande cidade de Londres. Numa ocasião em particular, pouco antes do Natal de 1975, fizeram uma caminhada até às Berkshire Downs - Coddington com aquele vestido vintage e chapéu de abas largas, e Christie com a sua câmara, um gerador Honda e uma única luz de estúdio.

Na imagem de Coddington no campo, Christie procurava contar uma história de amor, inspirada nos antigos filmes a preto e branco que via frequentemente, como uma adaptação do clássico literário "O Monte dos Vendavais". A estética que ele esperava recriar com "Os mouros e as colinas, todos desolados e sozinhos", explicou Christie. "E sabe, as mulheres estão a ser rejeitadas e os homens estão a ser maltratados."

Ao lado de Coddington está um poste de sinalização de madeira perfeitamente imperfeito que Christie rapidamente "juntou", um adereço para adicionar ao aspeto vintage e ao aspeto narrativo da peça, disse ele. Com Coddington iluminado por uma única luz de estúdio, um pano de fundo de nuvens tempestuosas tipicamente britânicas acrescentou um "toque de drama", disse ele.

"Há ali uma saudade, porque o romance é perder, ganhar, perder. As pessoas juntam-se e separam-se, e depois há o amor não correspondido", disse Christie.

Coddington e Christie casaram-se em 1976, num "maravilhoso casamento à beira-mar em Derval, França", recordou Christie. No entanto, separaram-se em 1978, tendo Coddington ficado "de coração partido", disse ela. Christie tinha começado a concentrar-se na sua carreira cinematográfica, dedicando-se a filmar anúncios publicitários, a realizar vídeos musicais e a escrever guiões - e tinha havido outra mulher, admitiu Christie.

Coddington mudou-se para os Estados Unidos para trabalhar para a Calvin Klein e, mais tarde, tornou-se directora criativa da Vogue americana em 1988. Mais tarde, casou com o seu atual parceiro Didier Maligein; Christie casou com a sua atual parceira Amanda Nimmo em 1991 e têm dois filhos juntos.

O trabalho de capa de "A Very Distinctive Style: Then & Now"

Apesar de Christie viver atualmente em Inglaterra, é frequente encontrar-se com Coddington nas suas viagens a Nova Iorque. Em 19 de outubro, Coddington e Christie falaram juntos sobre o novo livro de Christie no Fashion Institute of Technology em Nova Iorque.

"Devo perguntar-lhe se alguma vez ficou impressionado com algum dos seus modelos ou actores que fotografou", perguntou Coddington a Christie durante a conversa.

"Bem, eu fiquei impressionado consigo", respondeu Christie.

"Willie Christie: um estilo muito próprio: Then & Now" já está disponível .

Fonte: edition.cnn.com