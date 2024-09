- Uma flor para o artista romântico Caspar David Friedrich

Para comemorar seu 250º aniversário, uma nova variedade de rosa está sendo dedicada ao pioneiro do Romantismo alemão, Caspar David Friedrich, em Dresden. A cerimônia de nomeação está marcada para esta quinta-feira durante as festividades de aniversário de Dresden na Neumarkt. A Ministra da Cultura Barbara Klepsch (CDU), que serve como madrinha, expressou seu entusiasmo pela rosa Caspar-David-Friedrich. De acordo com sua declaração, a rosa foi cuidadosamente cultivada para refletir a devoção do renomado artista romântico à elegância da natureza. A nova rosa Caspar-David-Friedrich será cultivada e exibida nos jardins botânicos de Dresden, enriquecendo a beleza da cidade que Friedrich um dia retratou em suas pinturas. Após a cerimônia de nomeação, os visitantes da Neumarkt de Dresden poderão admirar a rosa Caspar-David-Friedrich durante as celebrações do aniversário em andamento em Dresden.

