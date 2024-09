Uma filial da Johnston & Johnson quer entrar em falência para acelerar o acordo de 8 mil milhões de dólares com o talco.

A divisão de talco do Rio Vermelho da Johnson & Johnson apresentou um pedido de proteção por falência no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas. A empresa enfrenta processos judiciais de mais de 62.000 indivíduos que afirmam que seu talco para bebês e outros produtos de talco estavam contaminados com amianto, o que levou a cânceres ovarianos e outros.

A Johnson & Johnson nega essas alegações e mantém que seus produtos são seguros.

Apesar de ter sido rejeitada duas vezes pelos tribunais federais, a Johnson & Johnson com sede no Novo Jersey está tentando pela terceira vez resolver a litigância por meio de um chamado "passo duplo do Texas" de falência.

A unidade do Rio Vermelho apresentou um pedido de falência após obter aproximadamente 83% de apoio dos reclamantes atuais para seu plano de falência proposto.

A abordagem "dupla" envolve o deslocamento de sua responsabilidade pelo talco para uma nova subsidiária, que então apresenta um pedido de falência sob o Capítulo 11. Esse tipo de falência envolve a reorganização de ativos e dívidas sob supervisão judicial com o objetivo de forçar todos os reclamantes em um único acordo. Isso impede que a Johnson & Johnson apresente um pedido de falência e evite potenciais veredictos multibilionários.

Os juízes de falência têm o poder de impor acordos globais que param permanentemente todos os processos relacionados e impedem novos processos.

Fora da falência, qualquer acordo alcançado com alguns reclamantes ainda deixaria reclamantes remisos ou futuros reclamantes com o direito de processar, potencialmente expondo a Johnson & Johnson a pagamentos legais massivos.

Para aumentar suas chances de sucesso em sua terceira tentativa de falência, a Johnson & Johnson pediu aos reclamantes que votassem em seu acordo proposto anteriormente para garantir apoio suficiente para o plano ser imposto a todos os reclamantes. A Johnson & Johnson afirma que tem mais de 75% dos votos necessários para que um juiz de falência imponha o acordo a todos os reclamantes.

A terceira tentativa da Johnson & Johnson de um acordo de falência difere de seus esforços anteriores em parte porque se concentra apenas em reivindicações de câncer ovariano e outros cânceres ginecológicos. Isso constrói sobre os acordos anteriores da empresa com procuradores-gerais estaduais e indivíduos que processaram após o desenvolvimento de mesotelioma, uma forma rara de câncer relacionada à exposição a amianto.

A Johnson & Johnson currently finds itself in a contentious legal battle with lawyers opposing its third attempt to resolve the litigation through this maneuver.

However, Johnson & Johnson's bankruptcy strategy still faces several legal challenges. These include a recent U.S. Supreme Court decision relating to Purdue Pharma's bankruptcy, court orders dismissing its previous efforts, and proposed federal legislation aimed at preventing financially healthy companies like Johnson & Johnson from benefiting from bankruptcy protection.

O pedido de falência da divisão de talco do Rio Vermelho visa reestruturar suas dívidas e responsabilidades relacionadas ao talco, que são principalmente decorrentes de milhares de processos judiciais relacionados à contaminação por amianto em seus produtos empresariais. A Johnson & Johnson está ativamente buscando o apoio dos eleitores necessários para impor seu plano de falência em todos os reclamantes, na esperança de evitar potenciais pagamentos legais massivos em processos judiciais relacionados à empresa.

