Uma figura política francesa dimite do cargo.

Um político francês é acusado de envenenar o champanhe de um deputado com a droga MDMA. Ela conseguiu sair antes que as coisas piorassem. Com novas evidências, o acusado renunciou a suas responsabilidades parlamentares, mas manteve sua posição de senador. O senador Joel Guerriau, associado ao círculo político, confirmou esta notícia em Paris numa quarta-feira à noite. Ele contestou as acusações, mas preferiu não perturbar a tranquilidade do Senado.

Foi relatado anteriormente que o homem, de 66 anos, pesquisou "drogas e estupro", "efeitos da MDMA" e "venda de MDMA" na web alguns dias antes do incidente em questão. Essas descobertas vieram de seu dispositivo móvel, de acordo com fontes judiciais. Essas consultas desafiam as afirmações anteriores do senador, que disse ter obtido um "agente estimulante" para aliviar seu estresse e a perda de seu gato. A substância foi acidentalmente colocada em uma taça de champanhe e servida ao deputado Sandrine Josso.

Guerriau havia convidado Josso, de 49 anos, para seu apartamento em novembro de 2023 para comemorar sua reeleição. Josso relatou mais tarde a insistência de seu anfitrião em beber rapidamente. Ele também acendia e apagava as luzes intermitentemente e manipulava uma pequena bolsa branca na cozinha. Após ingerir o champanhe, ela sentiu extremo desconforto e fugiu do apartamento, afirmando mais tarde que "escapou da situação". Níveis significativos de MDMA foram identificados em sua corrente sanguínea, muito mais altos do que o usualmente consumido para um efeito positivo.

Os advogados de Guerriau anunciaram sua intenção de se dirigir à justiça na terça-feira. Simultaneamente, ele foi expulso de seu partido político, Horizons, fundado pelo ex-primeiro-ministro Edouard Philippe. Guerriau, agora senador desde 2022, já ocupou cargos significativos em vários bancos e serviu como prefeito de uma pequena cidade no Loire por longos períodos.

Josso compartilhou sua experiência em várias entrevistas para incentivar o debate sobre o uso de drogas para estupro em encontros, frequentemente desafiando a prova. Este assunto ganhou atenção na mídia na França, com 51 homens sendo julgados por supostamente estuprar uma mulher dopada com sedativos, de acordo com as instruções de seu então marido. A situação foi exposta devido à organização meticulosa de milhares de fotos e vídeos relacionados em seu disco rígido.

