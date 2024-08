Uma figura de destaque do ICH é destituída

Após um banimento de cinco semanas do Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), seu antigo líder, Mohammad Mofatteh, recebeu uma ordem para deixar a Alemanha. Com 57 anos, recebeu esta semana uma notificação de expulsão, como revelou um porta-voz do Departamento do Interior de Hamburgo na quinta-feira. Ele tem até 11 de setembro para cumprir, sob pena de ser deportado por sua própria conta. Além disso, Mofatteh é proibido de entrar ou permanecer na Alemanha, com potenciais sanções incluindo prisão por até três anos.

O Senador do Interior de Hamburgo, Andy Grote (SPD), comentou: "Como a principal figura espiritual do regime infrator dos direitos humanos em Teerã, seu capítulo alemão chegou ao fim."

Mofatteh liderou o IZH desde o verão de 2018. O IZH foi encerrado sob o mandato do Ministério Federal do Interior, com a Mesquita Azul na Outer Alster sendo fechada e apreendida no final de julho.

"O IZH, como um emissário direto do 'Líder Supremo' iraniano, promove a ideologia da chamada 'Revolução Islâmica' de uma forma agressiva e conflituosa dentro da República Federal da Alemanha, com o objetivo de implementá-la", afirmou o Ministério Federal do Interior na época. A primeira notícia sobre a expulsão de Mofatteh foi relatada pelo Norddeutscher Rundfunk (NDR).

