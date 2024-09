Uma empresa de energia britânica vai canalizar 450 milhões de euros para infraestrutura alemã.

No meio da disputa sobre a rivalidade local, a empresa britânica VPI, financiada pelo maior distribuidor de energia do mundo, Vitol, está prestes a investir cerca de meio bilhão de euros em projetos de bateria na Alemanha. Ao longo dos próximos três a cinco anos, serão alocados aproximadamente 450 milhões de euros, segundo o CEO da VPI, Jorge Pikunic, à agência de notícias Reuters.

Este empreendimento conjunto com a empresa de armazenamento de energia Quantitas Energy marca o primeiro investimento do país. O objetivo é gerar até 500 megawatts de capacidade de armazenamento de bateria. Dez projetos estão em andamento, principalmente no nordeste da Alemanha.

Devido à grande parte da energia solar, que gera mais eletricidade durante as horas ensolaradas do meio-dia, podem surgir flutuações significativas de preço ao longo do dia no mercado alemão de energia elétrica. Empresas que possuem baterias podem então lucrar: podem descarregar eletricidade nos picos de preço e recarregar suas baterias em baixos ou até mesmo preços negativos.

Como Pikunic colocou, "Na Alemanha, uma grande parte do potencial está no mercado atacadista". Isso porque uma grande parte das energias renováveis vem da solar, o que leva a disparidades de preço ao longo do dia.

A VPI atualmente opera usinas de energia no Reino Unido e na Irlanda. Pikunic revelou que os projetos individuais na Alemanha variariam em tamanho, com a maioria tendo uma capacidade de 60 megawatts. O CEO da VPI não compartilhou detalhes sobre a estrutura de propriedade da empresa. Ele apenas disse que a VPI seria a acionista majoritária.

No primeiro semestre do ano, mais de 60% da produção de energia elétrica da Alemanha veio de fontes renováveis, de acordo com a Office Federal de Estatística. A energia eólica foi de longe a maior fonte de energia na produção de energia doméstica, representando uma terceira parte. A fotovoltaica contribuiu com cerca de 14%.

